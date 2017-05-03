Порошенко узаконил присвоение звания "Герой Украины" иностранцам, погибшим на "майдане"

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Петр Порошенко подписал закон, который дает возможность присвоить звание Героя Украины иностранцам, участвовавшим в трагических событиях на "майдане" в Киеве. Соответствующая информация размещена на сайте администрации главы украинского государства.

"Соответствующим законом устанавливается, что звание Героя Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни за совершение выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014)", - отметили в пресс-службе президента.

В частности, орденами Героев Небесной Сотни Порошенко наградил трех иностранцев, погибших на "майдане", - гражданина Белоруссии Михаила Жизневского и граждан Грузии Зураба Хурция и Давида Кипиани.

Документ о внесении соответствующих изменений в закон "О государственных наградах Украины" был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к его заключению. В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости (Майдан Незалежности) подтянулись демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут".

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с тогдашним президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создания правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, и президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Верховной раде. Уже 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначил досрочные выборы президента, на которых позднее победил Петр Порошенко. Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск.

События в Киеве стали поводом для массовых протестов на юго-востоке страны, где преобладало русскоязычное население. В ответ новые киевские власти в середине апреля объявили о начале силовой операции на востоке Украины, в которой активное участие приняли так называемые "добровольческие" батальоны, сформированные из активистов "евромайдана". Лишь в феврале 2015 года благодаря усилиям лидеров стран "нормандской четверки" удалось в значительной степени остановить огонь и начать мирный процесс. Спустя почти два года по "делу о снайперах" на "майдане" виновные судом не определены.