В Черниговской области украли памятник Марку Бернесу

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Скульптуру советского актера и певца Марка Бернеса украли в Нежине Черниговской области. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Лозовой .
"В Нежине на Черниговщине украли памятник Марку Бернесу в Графском парке", - написал он.
На прикрепленной к сообщению фотографии видно, что злоумышленники оставили на месте лишь каменный постамент с надписью "Я люблю тебя, жизнь", фигура сидящего с гитарой Бернеса исчезла.
По мнению Лозового, памятник могли украсть, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Депутат также сообщил, что в связи с кражей обратился в правоохранительные органы.
Памятник Марку Бернесу в Нежине, на родине актера, был установлен в 2011 году к 100-летию со дня его рождения и "воспроизводит" кадр из известного советского фильма "Два бойца".