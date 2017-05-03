ЕК: Лондон должен будет прекратить участие во всех институтах и фондах ЕС после Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Великобритания должна будет прекратить свое участие во всех институтах и фондах Евросоюза в связи с Brexit. Об этом говорится в тексте стратегии ЕС, принятом Еврокомиссией (ЕК) для переговоров по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества.