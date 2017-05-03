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ЕК: Евросоюз не намерен наказывать Лондон за Brexit

Международная панорама
3 мая, 13:02 UTC+3 БРЮССЕЛЬ Ася Арутюнян, Денис Дубровин

Главный переговорщик ЕС по выходу страны из союза Мишель Барнье заявил, что Брюссель не будет требовать у Великобритании около €60 млрд за выход из состава сообщества

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Евросоюз не намерен наказывать Великобританию за выход из сообщества (Brexit) и не будет выставлять никаких особых счетов, но Лондон "должен выполнить все финансовые обязательства перед ЕС". Об этом заявил главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье, представляя юридические рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по этой проблеме.

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"Что касается финансового урегулирования, то это не наказание ЕС и не счет за Brexit, однако у Великобритании есть ряд финансовых обязательств, в частности, в рамках перспективного бюджета ЕС 2014-2020 гг., включая программы предоставления помощи третьим странам, например, Украине. Мы будем настаивать на полном выполнении этих обязательств, иначе нам придется прекращать выполнение этих программ", - подчеркнул он.

По его словам, ЕС не будет требовать у Великобритании около €60 млрд за выход из состава сообщества. 

"Я не хочу говорить сегодня о конкретных цифрах, в первую очередь потому, что я их знаю. Пока мы не согласовали полную методологию этого подсчета, мы не можем говорить о всей сумме. Нам необходимо подвести итоги за прошедшие годы, но нам также надо учесть предоставленные Великобританией гарантии по программам европейского бюджета или по фондам для Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

Ранее ряд европейских СМИ сообщил со ссылкой на источники в институтах ЕС, что Брюссель потребует от Великобритании сумму в €100 млрд для покрытия расходов связанных с выходом этой страны из состава сообщества. 

Барнье также сообщил, что Евросоюз будут готов начать переговоры с Великобританией о ее выходе из состава сообщества после 22 мая, когда Совет ЕС окончательно утвердит мандат Еврокомиссии.

"Теперь Совет ЕС по общим вопросам (без участия Великобритании - прим. ТАСС) утвердит переговорный мандат на заседании 22 мая в Брюсселе, с этого момента мы будем готовы начать переговоры", - отметил он.

В то же время Барнье отметил, что реально переговоры должны начаться после внеочередных выборов в Великобритании 8 июня. При этом он отказался от любых комментариев по сути этих выборов, подчеркнув, что не может вмешиваться в британский политический процесс.

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