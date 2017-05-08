Битва оппозиционеров: кто станет новым президентом Южной Кореи

В понедельник, 8 мая, в Южной Корее официально наступил "день тишины" перед выборами президента страны. На высший государственный пост, как и в 2007 году, претендуют 15 кандидатов. Среди них явными фаворитами считаются бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин и представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су. Согласно данным последних социологических опросов, Мун Чжэ Ина поддерживают 42,4% респондентов, а его ближайшего конкурента — 20%. На третьем месте — Хон Чжун Пхё из Корейской партии свободы, за него проголосовали бы 18,6%. ТАСС рассказывает о каждом из кандидатов и их шансах на победу.

Мун Чжэ Ин: юрист, оппозиционер, лидер президентской гонки

Мун Чжэ Ин — оппозиционер со стажем. Уже в студенческие годы он устраивал демонстрации против действующей власти. Символично, что бастовал он против Пак Чон Хи — отца отстраненного президента Пак Кын Хе. За одну из таких акций Муна арестовали и исключили из университета. Впоследствии, пройдя армию и институт подготовки судебных кадров, он стал адвокатом. На этом поприще он подружился с будущим президентом Но Му Хёном.

С 2007 по 2008 год Мун был главой президентской администрации, а затем выдвинулся кандидатом от оппозиции во время выборов 2012 года. Набрав 48% голосов, он проиграл гонку Пак Кын Хе, за которую проголосовали 51,55% избирателей. С 2015-го по 2016-й Мун возглавлял Демократическую партию "Тобуро", а затем передал этот пост своему соратнику Ким Джон Ину.

64-летний политик известен как сторонник диалога и мирного воссоединения с КНДР: в начале года он призывал отложить решение по размещению в Республике Корея (РК) комплексов ПРО США THAAD, а также в значительной мере смягчить политику в отношении Пхеньяна. Недавно стало известно, что в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году он призывал не поддерживать резолюцию против ущемления прав человека в КНДР. И даже свой первый визит Мун Чжэ Ин обещал нанести в Пхеньян, и только затем — в Вашингтон. В правящей партии "Сэнури" призывали начать расследование связей политика с Севером, однако в оппозиции называли это попыткой переключить внимание общественности с коррупционного скандала.

У Муна есть свое видение относительно того, как необходимо разрешить корейской кризис. По его мнению, "тот же самый пошаговый подход" к урегулированию ядерной проблемы КНДР, который применялся на шестисторонних переговорах, все еще сохраняет актуальность. "Мы можем изучить возможность проведения встреч между США и Севером, и параллельно между Югом и Севером. Мы можем возобновить диалог: будь то четырехсторонние или шестисторонние переговоры", — заявил Мун Чжэ Ин в интервью Time. В случае победы политик намерен придерживаться трехэтапного плана нормализации ситуации на Корейском полуострове: 1) возобновление переговоров, 2) заморозка ядерной программы Пхеньяна и прекращение ракетных и ядерных испытаний, 3) полное свертывание программы создания атомных вооружений КНДР.

Что касается экономики, предвыборные обещания Муна в 2017 году включали в себя намерение выделить 10 трлн вон ($8,9 млрд) для налогово-бюджетного стимулирования и поддержки создания рабочих мест, стартапов, малых и средних компаний. Политика также характеризуют как борца с чеболями — крупнейшими южнокорейскими конгломератами, занимающими центральное положение в экономике страны и тесно связанными c правящей верхушкой. Именно руководителей чеболей правоохранители считают фигурантами коррупционного скандала в Сеуле. К примеру, топ-менеджер Samsung Ли Чжэ Ён был арестован за "откаты" Чхве Сун Силь — близкой подруге президента страны Пак Кын Хе. Благодаря этим махинациям компания получала различные преференции со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса. Помимо Samsung, Мун Чжэ Ин считает "источником нечестности" Hyundai, SK Group и LG Electronics и в случае победы на выборах обещает провести масштабную антикоррупционную реформу.

Хон Чжун Пхё: губернатор, надежда консерваторов, "сильный лидер"

После импичмента Пак Кын Хе консервативные силы в Южной Корее оказались в кризисе. Партия власти "Сэнури" поставила своей задачей максимальное обновление и очищение своего имени от коррупционного скандала с участием отстраненного президента. Первым шагом на этом пути стал ребрендинг — "Сэнури" поменяла логотип, устав и название, став Корейской партией свободы. Затем неизбежно встал вопрос о выдвижении кандидата на президентские выборы. Изначально предполагалось, что консерваторов на выборах могут представить бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун или исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Хван Гё Ан. Однако оба выбыли из гонки — не в последнюю очередь, из-за того, что в глазах корейцев они ассоциировались с людьми Пак Кын Хе и реально побороться за президентство не смогли бы.

В итоге кандидатом от Корейской партии свободы стал 62-летний губернатор юго-восточной провинции Кёнсан-намдо Хон Чжун Пхё. До 2011 года он занимал пост председателя партии "Сэнури", а работу в органах государственной власти начал с должности с прокурора. Хон вырос в рабочей семье (его мать даже не умела читать), и без какой-либо финансовой поддержки со стороны родственников сумел выбраться из бедноты. Себя он позиционирует как "сильного лидера", который способен вести диалог наравне с "националистическими" руководителями США, Японии, России и Китая. Что касается экономики, Хон обещает снять ограничения для крупных корпораций и тем самым увеличить приток инвестиций и рост рабочих мест в стране.

Политик уверен, что РК должна вновь (как и в 1958-м) разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие для успешного сдерживания КНДР. "Американская система ПРО THAAD не сможет на 100% гарантировать безопасность Южной Кореи от ядерного удара со стороны Севера, — считает Хон. — Единственное решение проблемы — установление ядерного баланса на Корейском полуострове, возможность немедленно нанести ответный ядерный удар". На пресс-конференции в середине марта он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что Россия и Китай как минимум частично ответственны за прогресс, который КНДР достигла в развитии своей военной ядерной программы.

Ан Чхоль Су: "южнокорейский Макрон", кумир молодежи, главный соперник Мун Чжэ Ина

Bloomberg называет 55-летнего Ан Чхоль Су "южнокорейским Макроном". Действительно, у этих политиков много общего: они относят себя к центристам, в прошлом оба — успешные бизнесмены, ныне — главные претенденты на президентство. Ан начал свою карьеру как врач, но вскоре ушел в диджитал-индустрию. В 1995 году он создал компанию AhnLab, которая разработала первую антивирусную программу Республики Корея V3. Разговоры о том, что бизнесмен собирается пойти в политику, начались в 2011 году, во время выборов мэра Сеула. Ан не стал баллотироваться, но уже на следующий год выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Его участие в гонке продолжалось всего два месяца — в итоге он поддержал кандидатуру Мун Чжэ Ина.

В 2016 году Ан Чхоль Су возглавил Народную партию, которая откололась от Демократической партии и успешно выступила на парламентских выборах. Несмотря на политическую молодость, "народники" смогли получить 38 мандатов, причем значительную часть голосов завоевали в 23 из 28 регионов, традиционно считавшихся вотчиной других партий. Многие эксперты сейчас говорят о том, что в стране в ближайшие годы будет действовать по сути трехпартийная система вместо традиционно сложившейся двухпартийной. Этот успех подтолкнул Ан Чхоль Су принять участие в выборах 2017 года.

Опора политика-центриста — молодежь. Для нее Ан обещает поменять систему образования, сделав ее более креативной и современной, а также решить проблему безработицы среди молодых корейцев за счет увеличения зарплат и количества рабочих мест в малом бизнесе. Его политическая программа импонирует тем, кому идеи Мун Чжэ Ина и Хон Чжун Пхё кажутся слишком радикальными. Ан призывает, с одной стороны, налаживать диалог с КНДР, а с другой — сохранять санкции в отношении северного соседа. В обмен на вывод американской системы ПРО с территории Южной Кореи АН предлагает договориться об усилении санкций в отношении КНДР с Китаем, выступающим против увеличения американского присутствия в регионе.

Главная интрига выборов-2017 — как сложится борьба Мун Чжэ Ина и Ан Чхоль Су. Апрельские опросы общественного мнения в большинстве своем отдавали победу первому, однако второй также не раз вырывался вперед. Отношения между двумя политиками сейчас накалены до предела: во время дебатов в апреле Ан обвинил Муна в том, что тот является лидером лишь одной фракции в своей партии и смог возглавить ДПТ исключительно благодаря интригам и обману. Мун, в свою очередь, обвинил, оппонента в заигрывании с консервативными силами, которые, по его словам, стали главной причиной политического кризиса, приведшего к импичменту экс-президента Пак Кын Хе.

В мае Ан Чхоль Су потерял сразу 13,7% рейтинга. По мнению наблюдателей, это связано с его неудачными выступлениями на теледебатах, по итогам которых он оставил впечатление плохого оратора, нерешительного и неуверенного в себе человека, к тому же плохо разбирающегося во внешнеполитических вопросах. Кроме того, Ан Чхоль Су, изначально выступавший за пересмотр договоренностей о развертывании в Южной Корее американской системы ПРО THAAD, в итоге выступил в поддержку этого шага, что заставило многих сторонников отвернуться от него.

Аутсайдеры

За время президентской гонки представительница лево-прогрессивной Партии справедливости Сим Сан Чжон троекратно увеличила свой рейтинг — с 3% до 9%. Это успех по меркам "левых", занимающих всего шесть из 300 мест в Национальном собрании. Сим начала свой политический путь как борец за права трудящихся, и ее предвыборная кампания акцентирует внимание именно на этой теме. В частности, она выступает за реформирование чеболей, предлагая запретить наследование должностей в корпорациях. Также политик предлагает выдавать каждому корейцу грант в размере $8,7 тыс. по достижении 20-летнего возраста, чтобы бороться с имущественным неравенством в стране. Как и остальные оппозиционеры, она выступает против размещения в стране системы THAAD. Кроме того, Сим является единственным кандидатом в президенты, открыто поддерживающим ЛГБТ-права.

Наконец, замыкает первую пятерку кандидатов лидер консервативного движения "Парын" Ю Сын Мин — политик, вышедший из партии "Сэнури" в разгар коррупционного скандала вокруг Пак Кын Хе. Его рейтинг колеблется в районе 3,5% — 5%, так что сколь-либо существенное влияние на исход выборов он уже не окажет. За время президентской гонки Ю Сын Мин не только не приобрел новых сторонников, но и потерял часть собственной команды. В начале мая 13 депутатов вышли из "Парына" и присоединились к Корейской партии свободы, чтобы "объединить консервативные силы и оказать поддержку Хон Чжун Пхё. Парадоксальным образом, этот инцидент укрепил позиции Ю Сын Мина: как пишут местные СМИ, в последнее время в штаб "Парына" стало приходить больше пожертвований и писем со словами сочувствия и поддержки.

Артур Громов