Оппозиция в Астане требует вывода сил правительства из Вади-Барады и Эль-Ваэра

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции в Астане требует отступления правительственных войск с территорий, занятых после 30 декабря 2016 года, в том числе из Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани. Об этом говорится в заявлении делегации на переговорах в Астане, поступившем в ТАСС.

"Мы требуем четкой реализации следующих процедур: <...> вывод сил с территорий, занятых режимом после 30 декабря 2016 года, в том числе Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани, возвращение переселенных оттуда людей", - говорится в заявлении.

Делегация оппозиции также настаивает на установлении графика освобождения задержанных лиц, снятия осады с Гуты и Кабуна в районе Дамаска, Махаджи, создания и введения в действие механизмов мониторинга режима перемирия, а также наказания его нарушителей.

При этом в заявлении отмечается, что вооруженная оппозиция остается привержена перемирию, достигнутому в конце 2016 года. "Делегация подтверждает свою приверженность реализации договоренностей, подписанных в Анкаре 30 декабря 2016 года, гарантами которых выступили Россия и Турция", - говорится в заявлении.

В тексте также указано, что Иран не может играть какой-либо роли в урегулировании в Сирии.

"Иран является государством-агрессором и врагом сирийского народа, - говорится в заявлении. - Он составляет часть проблемы, и мы не принимаем какой-либо его роли в настоящем или будущем Сирии в качестве гаранта или спонсора (перемирия)".

Как утверждает оппозиция, в Сирии на стороне правительства действуют связанные с Тегераном вооруженные формирования. "Требуем вывода из Сирии всех связанных с Ираном вооруженных группировок и недопущения их возвращения в Сирию", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что делегация настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Как заявили ее представители, полное уничтожение терроризма возможно только в результате борьбы с его первоисточником в лице режима Асада. "Он (режим) основан на крови, притеснении и несправедливости в Сирии", - отмечается в заявлении.

"Для того чтобы объединить усилия сирийского народа в борьбе с терроризмом, мы должны избавиться от тирании в отношении миллиона сирийцев, Башар Асад должен уйти", - заявили в делегации сирийской вооруженной оппозиции.