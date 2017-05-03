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Президент Польши выступил за проведение референдума о смене конституции

Международная панорама
3 мая, 14:24 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Референдум может состояться уже в 2018 году, сообщил Анджей Дуда

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ВАРШАВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что в республике в 2018 году должен состояться референдум по вопросу изменения конституции страны. Об этом он заявил, выступая на Замковой площади с речью по случаю отмечаемого в республике Дня конституции 3 мая 1791 года.

"Поляки имеют право высказать свое мнение о том, должна ли измениться действующая на протяжении 20 лет конституция", - сказал он. "Настало время провести серьезные дебаты о конституции с участием народа, а не элит", - добавил польский лидер.

В настоящее время в Польше действует основной закон страны, утвержденный парламентом 2 апреля 1997 года. В стране уже несколько лет ведется дискуссия о необходимости написания новой конституции. Разные политические силы предлагают свои версии и концепции. В частности, в среду лидер партии "Кукиз-15" Павел Кукиз назвал действующий главный закон страны "постбольшевистским" и выразил мнение, что его как можно скорее нужно заменить новым, ориентированным на благо граждан.

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