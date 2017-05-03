Президент Польши выступил за проведение референдума о смене конституции

Погрузка на Дальневосточной желдороге в январе-апреле сократилась на 3,8%Транспорт 3 мая, 14:20
МЧС: слабая профилактика привела к осложнению пожароопасной обстановки на УралеНовости Урала 3 мая, 14:20
Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять Ари после финала Кубка РоссииСпорт 3 мая, 14:06
Глава отделения почты в сгоревшей Бубновке спасла имущество от огняСибирь 3 мая, 13:57
Аввакумова: прыжки в воду воспитывают характерСпорт 3 мая, 13:26
Наумов: футболистам "Локомотива" Ари и Фарфану надо сдерживать эмоции на полеСпорт 3 мая, 13:22
ПГК в I квартале увеличила объем перевозок в полувагонах на Московской желдороге на 14%Транспорт 3 мая, 13:20
Первый показ отреставрированного фильма Хуциева "Был месяц май" состоится в ЕкатеринбургеНовости Урала 3 мая, 13:16
Ушаков оценил разговор Путина и Трампа как деловой и позитивныйПолитика 3 мая, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что в республике в 2018 году должен состояться референдум по вопросу изменения конституции страны. Об этом он заявил, выступая на Замковой площади с речью по случаю отмечаемого в республике Дня конституции 3 мая 1791 года.
"Поляки имеют право высказать свое мнение о том, должна ли измениться действующая на протяжении 20 лет конституция", - сказал он. "Настало время провести серьезные дебаты о конституции с участием народа, а не элит", - добавил польский лидер.
В настоящее время в Польше действует основной закон страны, утвержденный парламентом 2 апреля 1997 года. В стране уже несколько лет ведется дискуссия о необходимости написания новой конституции. Разные политические силы предлагают свои версии и концепции. В частности, в среду лидер партии "Кукиз-15" Павел Кукиз назвал действующий главный закон страны "постбольшевистским" и выразил мнение, что его как можно скорее нужно заменить новым, ориентированным на благо граждан.