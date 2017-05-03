Reuters: США готовят законопроект о санкциях против Венесуэлы, которые могут затронуть РФ

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Группа американских сенаторов готовит законопроект о введении санкций против Венесуэлы, которые могут затронуть и Россию.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, документ, в частности, предусматривает изучение вопроса о том, каким образом сотрудничество между "Роснефтью" и государственным нефтегазовым концерном Венесуэлы Petroleos de Venezuela оказывает влияние на деятельность американских нефтяных компаний.