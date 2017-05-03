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Reuters: США готовят законопроект о санкциях против Венесуэлы, которые могут затронуть РФ

Международная панорама
3 мая, 14:24 UTC+3

По данным агентства, документ, в частности, предусматривает изучение вопроса о том, каким образом сотрудничество между "Роснефтью" и Petroleos de Venezuela влияет на деятельность нефтяных компаний США

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Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Группа американских сенаторов готовит законопроект о введении санкций против Венесуэлы, которые могут затронуть и Россию.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, документ, в частности, предусматривает изучение вопроса о том, каким образом сотрудничество между "Роснефтью" и государственным нефтегазовым концерном Венесуэлы Petroleos de Venezuela оказывает влияние на деятельность американских нефтяных компаний.

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Темы
Санкции в отношении России
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