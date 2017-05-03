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Кабмин Украины ввел обязательный экзамен по украинскому языку при поступлении на госслужбу

Международная панорама
3 мая, 14:40 UTC+3 КИЕВ 3, мая. /ТАСС

Среди требований, в частности, знание истории становления украинского языка как государственного, правил орфографии, пунктуации, норм украинского литературного языка в официальном общении

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины ввел обязательную аттестацию на знание украинского языка при поступлении на государственную службу. Соответствующее постановление, утверждающее данный порядок, опубликовано на сайте правительства.

"Аттестация - это оценка уровня свободного владения государственным языком лицами, претендующими на должности государственной службы, в соответствии с требованиями по уровню языковой и коммуникативной компетенции", - говорится в документе.

Согласно порядку, для организации и проведения экзамена создается специальная аттестационная комиссия, которая проверяет знание языка в письменной или в устной форме. Устная форма включает деловой разговор по определенному сценарию и сообщение-презентацию на установленную комиссией тему. В письменной форме - тестовое задание и письменный перевод текста по профессиональным вопросам.

Порядок также регламентирует четкий список требований по уровню языковой компетентности. В частности, в документе говорится, что претенденты на поступление на госслужбу должны знать украинские соответствия распространенных конструкций русского языка, в частности с предлогами "в", "из-за", "около", "по", "при", "в".

Среди требований также знание истории становления украинского языка как государственного, правил орфографии, пунктуации, норм украинского литературного языка в официальном общении и другие. После прохождения аттестации лица, претендующие на поступление на государственную службу, получают соответствующие удостоверения.

Тотальная украинизация

Действующая украинская власть последовательно проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предусматривает обязательное использование украинского во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За его нарушение предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

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Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий неоднократно запрещал депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языке. Позже он зарегистрировал законопроект, по которому все заседания парламента, а также парламентских комитетов и комиссий должны проходить только на украинском языке. Соответствующий проект закона пока не был включен в повестку дня украинского парламента.

Однако в середине марта депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75 процентов эфира на украинском языке. Кроме того, в ноябре 2016 года украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35 процентов от общего эфирного времени. Телерадиокомпании также обязали обеспечивать не менее 60 процентов суточного объема информационно- аналитических и развлекательных передач на государственном языке. За невыполнение данной нормы предполагается штраф в размере пяти процентов от общей суммы лицензионного сбора, а контроль за выполнением этих требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время статья 10 Конституции страны гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

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