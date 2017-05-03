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Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"

Международная панорама
3 мая, 14:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, мая. /ТАСС

В социальных сетях они обратились с призывом выйти на улицы и "остановить красную гидру"

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Украинские националисты планируют сорвать готовящееся 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, куда намерены прийти ветераны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких. В противовес радикалы объявили о подготовке своей акции устрашения под названием "Смертный полк". В социальных сетях они обратились с призывом выйти на улицы и "остановить красную гидру".

"9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк" <...>, - написал на своей странице в Facebook командир одного из так называемых добровольческих батальонов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Михаил Кохановский. - Каждый из нас понимает опасность, которую несут такие мероприятия". "Не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Не дадим красной гидре просочиться в Киев!" - призвал радикал.

В этом году организаторы акции "Бессмертный полк" на Украине во избежание каких-либо опасных инцидентов решили провести шествие, используя для него иные названия, сообщила ТАСС директор Института правовой политики и социальной защиты, который занимается организацией акции, Елена Бережная. В Киеве пройдет акция под названием "Никто не забыт, ничто не забыто". В Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге (Днепропетровская область) мероприятие будет называться "Марш Победы". Запланированы акции в Мелитополе (Запорожская область), Харькове, Кропивницком (бывший Кировоград) и ряде других городов.

В Киеве, согласно ожиданиям организаторов, в шествии готовы принять участие десятки тысяч человек. По традиции они с оркестром, под песни военных лет пройдут с портретами своих родственников от станции метро "Арсенальная" в центре Киева до Парка Вечной славы.

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