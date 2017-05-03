AP: компания из США подозревается в серьезных нарушениях на базе в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники американской компании Sallyport Global, охраняющей авиабазу в городе Балад, подозреваются в незаконной деятельности, в том числе контрабанде и воровстве, а также грубом нарушении норм безопасности. По данным журналистского расследования, проведенного агентством Associated Press (AP), руководство компании, которой правительство США заплатило за услуги около $700 млн, знало об этом и закрывало глаза на действия своих подчиненных.

AP выяснило, что ранее в Sallyport Global было организовано внутреннее расследование, однако руководство компании постаралось утаить его результаты. Занимавшиеся этим делом специалисты Роберт Коул и Кристи Кинг, а также несколько их бывших и действующих коллег утверждают, что персонал компании "замешан в торговле людьми с целью проституции, доставке самолетами контрабандного алкоголя на базу в очень больших объемах и краже огромных электрогенераторов, которые они провозили прямо под носом у охранников Sallyport Global".

Собеседники AP отметили, что хотя алкоголь на базе строго запрещен, пьянки происходили буквально повсюду, а один из пилотов, по их словам, управлял самолетом в нетрезвом виде. Другой источник сообщил, что эфиопские "домработницы", нанятые сотрудниками Sallyport Global, на самом деле предоставляли сексуальные услуги за деньги. Коул и Кинг утверждают также, что были распространены махинации с табелями учета рабочего времени, в результате которых работники получали лишние деньги.

Обнаружив доказательства противоправных действий персонала, следователи немедленно проинформировали руководство Sallyport Global, базирующейся в американском Рестоне (штат Вирджиния). Однако вскоре они были уволены и немедленно высланы из Ирака, а позже выяснилось, что головной офис компании утаил данные, выявленные в ходе расследования, от федеральных властей. "Складывается впечатление, что они избавились от нас так быстро, потому что чувствовали, что мы знаем слишком много, - сказал Кинг. - Когда в конечном счете мы осознали, что они скрывали все это от правительства США, мы были в шоке."

В Sallyport Global в свою очередь заявили, что у них "есть четкое руководство по обеспечению безопасности и поддержания систем жизнеобеспечения в сложных зонах военных конфликтов, таких как Ирак". Руководство компании также утверждало, что "очень серьезно относится к любым предположениям о противозаконных действиях на базе Балад".

Балад - авиабаза ВВС Ирака, расположенная в 64 км к северу от Багдада. Американское правительство заключило контракт с компанией Sallyport Global для охраны и обеспечения работы этого военного объекта.