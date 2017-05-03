Оппозиция Сирии призвала РФ и США к согласию для мирного решения конфликта

КАИР, 3 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Оппозиционное движение "Завтра Сирии" ("Эль-Гадд ас-Сурий") призвало Россию и США к сотрудничеству и согласию для скорейшего прекращения кровопролития в Сирии и достижения мирного решения конфликта в этой стране.

"Мы призываем Россию и США к сотрудничеству для мирного решения конфликта в Сирии, чтобы как можно скорее положить конец страданиям сирийского народа", - заявил лидер движения, бывший председатель Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил (НКРОС) Сирии Ахмед аль-Джерба на встрече нескольких сирийских оппозиционных групп, которая проходит в Каире.

По его словам, "каждый день отсрочки согласия между двумя этими державами увеличивает страдания сирийцев и, с другой стороны, придает силы террористам, которые продолжают свои бесчеловечные преступления".

Лидер "Завтра Сирии" назвал нынешнюю ситуацию в стране "необъятной катастрофой". По его убеждению, главной задачей сирийцев является "борьба с террористами всеми методами и, в первую очередь, с группировками "Исламское государство" (ИГ), "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все запрещены в РФ), как бы они не изменяли свои названия и какие бы маски не примеряли". В связи с этим аль-Джарба указал, что возглавляемое им движение "поддерживает международную антитеррористическую коалицию (во главе с США), любой другой союз или отдельные страны, которые противостоят террору".

Основные вопросы

"Главные вопросы, которые обсуждаются на совещании "Завтра Сирии" в египетской столице, - причины провала демократической оппозиции в процессе мирного урегулирования внутри Сирии, отсутствие прогресса на межсирийских переговорах в Женеве и основные положения новой сирийской конституции", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС член руководства движения Касем аль-Хатыб. По его мнению, малая эффективность встреч в Женеве обусловлена "до сих пор еще недостаточно ответственным и серьезным отношением мирового сообщества к этой проблеме".

Аль-Хатыб добавил, что "многие ключи к решению сирийского кризиса находятся у России". "И мы хотим, чтобы российские представители начали серьезный диалог с официальными сирийскими властями и убедили их в необходимости занять более гибкую позицию, в частности в отношении оппозиции", - подчеркнул он. Однако "необходимы совместные действия двух держав, России и США, их взаимодействие, чтобы достичь мирного и полного разрешения конфликта", добавил аль-Хатыб.

Касаясь переговоров в Астане, он заметил, что в столице Казахстана проходят встречи технической направленности, касающиеся разграничения сил и прекращения огня в городе Алеппо, в некоторый районах на северо-востоке страны. "Вооруженные формирования "Завтра Сирии" находятся, в основном, на северо-западе Сирии, поэтому в переговорах в Астане представители движения участия не принимают", - пояснил аль-Хатыб.

"Завтра Сирии"

О создании движения "Эль-Гадд эс-Сурий" было объявлено его лидером аль-Джарбой в Каире 11 марта 2016 года. Эта группировка, согласно официальному заявлению, "придерживается демократических принципов и выступает за децентрализованное сирийское государство". Значительную часть ее сторонников составляют курды, проживающие в северных сирийских провинциях. Входящие в "Эль-Гадд" военизированные формирования "Эн-Нахба" ("Элита") участвуют в боях на территории Сирии, преимущественно на северо-западе страны.

В нынешнем совещании, помимо "Эль-Гадд эс-Сурий", участвуют несколько более мелких сирийских оппозиционных структур, а также отдельные сирийские политические и общественные деятели, находящиеся в оппозиции к властям в Дамаске.