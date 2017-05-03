Подготовка к акции "Бессмертный полк" в Молдавии проходит под личным контролем президента

КИШИНЕВ, 3 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Подготовка к акции "Бессмертный полк" и параду в честь Дня Победы в Кишиневе проходит под патронатом президента страны Игоря Додона. Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Иван Чебан.

"В этом году "Бессмертный полк" в Кишиневе организует Национальный комитет "Победа" (объединяющий десятки общественных организаций - прим. ТАСС) под патронатом президента Молдавии. Шествие возглавят ветераны. Не будет никаких партийных флагов и политических лозунгов", - отметил Чебан.

Участники акции соберутся 9 мая в центре Кишинева, после чего проследуют к мемориалу воинской славы "Вечность", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и праздничный митинг.

По словам представителя администрации президента, "Бессмертный полк" пройдет также в других городах страны. Запланированы такие мероприятия, как "Георгиевская лента", "Вахта памяти", "Вальс Победы", "Свеча памяти". В эти дни активисты будут посещать ветеранов, реставрировать памятники павшим советским воинам, по всей стране пройдут фестивали военной песни.

Впервые в честь Дня Победы президент Молдавии наградит нескольких фронтовиков высшей государственной наградой - Орденом Республики. Сам он 9 мая с делегацией ветеранов будет присутствовать на торжествах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.