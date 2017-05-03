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Правительство Молдавии одобрило назначение советника президента Негуцу новым послом в РФ

Международная панорама
3 мая, 15:55 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Андрей Негуца заменит Дмитрия Брагиша, который занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года

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КИШИНЕВ, 3 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Новым послом Молдавии в России назначен советник президента республики Игоря Додона по внешней политике Андрей Негуца. Его кандидатура была одобрена на заседании правительства.

Негуца заменит Дмитрия Брагиша, который занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года. Согласно местному законодательству, решение о назначении дипломата должен одобрить президент страны.

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