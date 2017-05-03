День Победы в Киргизии отпразднуют шествием "Бессмертного полка", автопробегом и салютом

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БИШКЕК, 3 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. День Победы отметят в столице Киргизии проведением акции "Бессмертный полк", митингом на площади Победы, автопробегом и торжественным салютом. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.
По ее данным, организованное мэрией столицы и горсоветом шествие "Бессмертный полк" начнется в 10:00 по местному времени (07:00 мск). "Колонна участников пройдет от Южной магистрали (Парк Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова) до площади Победы (центр города), где завершится митингом", - говорится в сообщении.
В шествии также примут участие военнослужащие Генерального штаба Вооруженных сил республики, которые развернут в конечной точке маршрута "Бессмертного полка" шатры и полевые кухни, чтобы угостить всех желающих солдатской кашей. "В программу включено и выступление перед собравшимися известных творческих коллективов страны", - отмечается в документе.
Шествие "Бессмертный полк" в Киргизии с каждым годом становится все популярнее. Если в 2014 году в нем приняли участие около тысячи человек, то в прошлом году численность участников акции возросла до 20 тысяч. Ее организаторы обещают, что в этом году она впервые состоится еще в одном городе Киргизии - областном центре Нарын.
Пройдет в Бишкеке в День Победы и ставший уже традиционным автопробег по центральным улицам города, который с недавних пор считается одним из самых красочных мероприятий в стране, поскольку его участники стараются стилизовать современные транспортные средства под автомобили военных лет. "Пробег завершится в Бишкекском доме-интернате для престарелых, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед", - подчеркивается в сообщении. Завершится праздник торжественным салютом на центральной площади города Ала-Тоо.
В 1941-1945 гг. из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тысяч человек. 130 тысяч из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 гг. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.