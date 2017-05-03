Чавушоглу надеется на прогресс в создании зон безопасности в Сирии после встречи в Астане

Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
Путин: отношения между РФ и Турцией вернулись к нормеПолитика 3 мая, 17:15
Кораллы Большого Барьерного рифа не восстановят цветСоциальная ответственность 3 мая, 17:09
Ассанж назвал Клинтон "мясником Ливии" в ответ на обвинения в адрес WikiLeaksМеждународная панорама 3 мая, 17:05
Бутылки для воды будут делать из опилок и картонаСоциальная ответственность 3 мая, 16:55
Проезд в городском транспорте Москвы будет бесплатным для всех ветеранов ВОВ до 12 маяОбщество 3 мая, 16:54
РФ опережает США в области создания гиперзвуковых летательных аппаратовАрмия и ОПК 3 мая, 16:26
Рейс Дубаи - Екатеринбург незапланированно приземлился в Уфе из-за репетиции Парада ПобедыПроисшествия 3 мая, 16:23
Хоккеисты Капризов и Сорокин номинированы на приз лучшему молодому игроку ЕвропыСпорт 3 мая, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассчитывает на прогресс в вопросе создания зон безопасности в Сирии по итогам обсуждения этого вопроса в Астане. Об этом министр, который принимает участие в переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщил журналистам.
"Это (создание зон безопасности - прим. ТАСС) - один из вопросов, который обсуждают в Астане наши команды, представители оппозиции и правительства Сирии", - напомнил он. "Есть четыре документа, по трем из них есть консенсус", - сообщил Чавушоглу. "По вопросу снижения напряженности идут дискуссии в Астане, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания и по этому вопросу", - добавил министр.
Накануне встречи в Астане в СМИ появились данные о российских предложениях по формированию в Сирии четырех зон по снижению напряженности, вокруг которых будут линии безопасности. Предполагается, что в данные районы для контроля и мониторинга будут отправлены военные стран-гарантов. О возможности обсуждения данных тем рассказал ТАСС советник оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди. При этом официального подтверждения о существовании подобных инициатив от российской стороны не поступало.