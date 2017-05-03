Чавушоглу надеется на прогресс в создании зон безопасности в Сирии после встречи в Астане

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассчитывает на прогресс в вопросе создания зон безопасности в Сирии по итогам обсуждения этого вопроса в Астане. Об этом министр, который принимает участие в переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщил журналистам.

"Это (создание зон безопасности - прим. ТАСС) - один из вопросов, который обсуждают в Астане наши команды, представители оппозиции и правительства Сирии", - напомнил он. "Есть четыре документа, по трем из них есть консенсус", - сообщил Чавушоглу. "По вопросу снижения напряженности идут дискуссии в Астане, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания и по этому вопросу", - добавил министр.

Накануне встречи в Астане в СМИ появились данные о российских предложениях по формированию в Сирии четырех зон по снижению напряженности, вокруг которых будут линии безопасности. Предполагается, что в данные районы для контроля и мониторинга будут отправлены военные стран-гарантов. О возможности обсуждения данных тем рассказал ТАСС советник оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди. При этом официального подтверждения о существовании подобных инициатив от российской стороны не поступало.