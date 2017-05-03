СМИ: лидера связанной с РПК прокурдской группировки поймали в Ираке

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Лидер группировки "Соколы свободы Курдистана", связанной с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции), Хаджи Тюрмак схвачен на севере Ирака в результате операции, проведенной Национальная разведорганизацией Турции (МИТ) совместно с силами командования спецоперациями Иракского Курдистана. Об этом сообщила турецкая газета Daily Sabah.
По ее информации, лидер группировки, который, как предполагается, стоит за организацией 59 атак в различных регионах Турции, был схвачен в иракском городе Эрбиль. Разведывательные подразделения обнаружили адрес электронной почты, использованный курьером Тюрмака. Силы безопасности проследили за посыльным и выяснили местоположение Тюрмака. Отмечается, что он был доставлен в Турцию.
Согласно данным газеты, Тюрмак является организатором теракта в турецком городе Кайсери в декабре 2016 года, в результате которого погибли 17 человек, еще 55 получили ранения.
Отмечается, что он состоит в группировке уже на протяжении последних 19 лет и специализируется на изготовлении бомб. В период с 2009 по 2012 годы он отвечал за финансы группировки. Кроме того, Тюрмак проводил учебно-боевую подготовку новых членов группировки в возрасте от 17 до 25 лет в районе Лидже, расположенном в турецкой провинции Диярбакыр, с целью осуществления атак в городских центрах.