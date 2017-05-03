Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киеве неизвестные повредили надпись "Евровидение" возле главной арены конкурса

Международная панорама
3 мая, 16:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, мая. /ТАСС

Из надписи Eurovision исчезла последняя буква

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестные повредили надпись "Eurovision" возле главной арены песенного конкурса - Международного выставочного центра (МВЦ), который расположен на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом свидетельствует фото, опубликованное украинским изданием "Сегодня".

"Из надписи исчезла последняя буква", - говорится в сообщении. "Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет", - отметила автор опубликованного фото Ирина Литвинова.

Полуфиналы "Евровидение-2017" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Ситуация вокруг конкурса накалилась в середине марта, когда Первый канал объявил, что от России участвовать в песенном смотре будет певица Юлия Самойлова, которая с детства имеет инвалидность и передвигается на коляске. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться. В итоге Европейский вещательный союз предложил России либо организовать видеомост, чтобы Самойлова фактически выступила на конкурсе по трансляции из Москвы, либо заменить конкурсанта. От этих вариантов Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается от трансляции "Евровидения" в России.

Смотрите также

Киев на время "Евровидения" "зачистят" от бездомных

ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"

Филипп Киркоров призвал отказаться от "Евровидения" до смены правил конкурса

Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"

Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Евровидение-2017"
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
В Киеве неизвестные повредили надпись "Евровидение" возле главной арены конкурса
5
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама