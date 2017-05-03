В Киеве неизвестные повредили надпись "Евровидение" возле главной арены конкурса

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестные повредили надпись "Eurovision" возле главной арены песенного конкурса - Международного выставочного центра (МВЦ), который расположен на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом свидетельствует фото, опубликованное украинским изданием "Сегодня".

"Из надписи исчезла последняя буква", - говорится в сообщении. "Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет", - отметила автор опубликованного фото Ирина Литвинова.

Полуфиналы "Евровидение-2017" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Ситуация вокруг конкурса накалилась в середине марта, когда Первый канал объявил, что от России участвовать в песенном смотре будет певица Юлия Самойлова, которая с детства имеет инвалидность и передвигается на коляске. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться. В итоге Европейский вещательный союз предложил России либо организовать видеомост, чтобы Самойлова фактически выступила на конкурсе по трансляции из Москвы, либо заменить конкурсанта. От этих вариантов Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается от трансляции "Евровидения" в России.