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Чешский премьер подаст прошение об отставке кабмина в четверг

Международная панорама
3 мая, 16:46 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 3, мая. /ТАСС

Правительство уходит в отставку в связи со скандалом вокруг возможного уклонения от уплаты налогов первого вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша

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ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, являющийся председателем Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), подаст в четверг прошение об отставке своего правительства президенту республики Милошу Земану. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек.

"Президент Милош Земан примет премьера Богуслава Соботку в четверг, - отметил он. - Премьер намерен подать ему прошение об отставке правительства".

Богуслав Соботка во вторник объявил, что правительство выходит в отставку в связи со скандалом вокруг возможного уклонения от налогов первого вице-премьера, министра финансов, лидера правоцентристского политического движения АNО ("Акция недовольных граждан") и миллиардера Андрея Бабиша.

Сам Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, характеризуя их как политическую провокацию социал-демократов перед намеченными в республике на 20 и 21 октября выборами в Палату депутатов (нижнюю палату) национального парламента.

Составляющие чешскую правительственную коалицию партии отвергают возможность проведения в республики досрочных парламентских выборов. Предполагается, что Милош Земан поручит правительству выполнять свои обязанности до них. Не исключено также, что Богуслава Соботку на посту премьера сменит кто-то из его партийных коллег. В связи с этим в качестве потенциального кандидата политологи называют министра внутренних дел, социал-демократа Милана Хованца.

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Соботка, Богуслав
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