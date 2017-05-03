Чешский премьер подаст прошение об отставке кабмина в четверг

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ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, являющийся председателем Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), подаст в четверг прошение об отставке своего правительства президенту республики Милошу Земану. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек.
"Президент Милош Земан примет премьера Богуслава Соботку в четверг, - отметил он. - Премьер намерен подать ему прошение об отставке правительства".
Богуслав Соботка во вторник объявил, что правительство выходит в отставку в связи со скандалом вокруг возможного уклонения от налогов первого вице-премьера, министра финансов, лидера правоцентристского политического движения АNО ("Акция недовольных граждан") и миллиардера Андрея Бабиша.
Сам Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, характеризуя их как политическую провокацию социал-демократов перед намеченными в республике на 20 и 21 октября выборами в Палату депутатов (нижнюю палату) национального парламента.
Составляющие чешскую правительственную коалицию партии отвергают возможность проведения в республики досрочных парламентских выборов. Предполагается, что Милош Земан поручит правительству выполнять свои обязанности до них. Не исключено также, что Богуслава Соботку на посту премьера сменит кто-то из его партийных коллег. В связи с этим в качестве потенциального кандидата политологи называют министра внутренних дел, социал-демократа Милана Хованца.