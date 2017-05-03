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Акцию "Бессмертный полк" планируется провести в 2017 году в 37 городах Болгарии

Международная панорама
3 мая, 16:52 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Акция пройдет в Болгарии уже в третий раз

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СОФИЯ, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в 37 болгарских городах. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы акции.

"В третий раз в Болгарии 9 мая пройдет всемирная акция "Бессмертный полк". В нее включится по меньшей мере 37 болгарских городов, мы ждем, что количество ее участников по сравнению с прошлым годом вырастит в два раза и достигнет 40 тыс. человек", - сообщила председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова. Она подчеркнула, что инициатива акции "Бессмертный полк" была поддержана представителями десятков общественных движений и организаций Болгарии, а в число ее организаторов вошли Союз ветеранов войны Болгарии, Координационный совет "Болгария - Россия", Координационный совет российских соотечественников в Болгарии, Совет российских ветеранов Великой Отечественной войны, Болгарский антифашистский союз и другие организации.

"Мы должны помнить о Великой Победе, в том числе и о вкладе в нее болгарских граждан. Если бы не было Красной армии, то Болгария не была бы освобождена и, возможно, что многих из нас просто не было бы на свете. Если нет памяти, то у страны не будет и будущего", - подчеркнула президент форума "Болгария - Россия" Светлана Шаренкова.

Планируется, что акция начнется в 09:00 (совпадает с московским) с возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному солдату, после чего шествие "Бессмертного полка" продолжится до памятника Советской армии, где в памятной церемонии примет участие посол России в Болгарии Анатолий Макаров. Для участников акции запланирован праздничный концерт. Церемонии возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны пройдут и в других городах Болгарии.

В честь Дня Победы сразу три выставки организованы в Российском культурно-информационном центре в Софии, а 9 мая с литературно-музыкальной композицией "Бессмертный полк" здесь выступит народный артист России Сергей Никоненко.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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