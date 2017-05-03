Эксперты: только внеочередные парламентские выборы могут изменить ситуацию на Украине

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Население Украины оказалось в нищете в результате действий нынешней власти, и только внеочередные парламентские выборы могут изменить экономический курс страны и положение народа. Такое мнение высказали эксперты общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которого является известный политик Виктор Медведчук.

"Ради мнимых псевдоевропейских амбиций руководство Украины сознательно вогнало десятки миллионов украинцев в нищету. По данным ООН, свыше 60% украинцев находится за гранью нищеты...", - отмечают эксперты "Украинского выбора". При этом, как убеждены в движении, "сменить нынешнюю псевдоэкономическую и антисоциальную политику возможно исключительно после проведения внеочередных парламентских выборов и полного переформатирования нынешнего антиукраинского правительства страны".

Эксперты комментируют "беспрецедентный шаг" правительства, которое с 1 мая повысило прожиточный минимум и размер минимальной пенсии. Они подчеркивают, что "на фоне очередного падения официального курса гривны и галопирующей инфляции" минимальная пенсия, прожиточный минимум и привязанные к нему выплаты выросли всего лишь на 5%. "Украинский выбор" приводит данные, демонстрирующие резкое падение жизненного уровня населения за последние годы: тарифы на услуги ЖКХ выросли в 4-11 раз, гривна упала в 3,3 раза, инфляция выросла на 24,9% в 2014 году, на 43,3% в 2015 году, на 12,4% в 2016 году, на 3,9% в 2017 году.

Политики отмечают, что в соответствии с новым порядком сократится размер субсидий для семей с безработными, доля которых продолжает неуклонно расти. "На сегодняшний день уровень занятости составляет 56,2% от числа трудоспособных людей на Украине", - подчеркивает "Украинский выбор".