Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган обсудил с Путиным вопрос создания зоны деэскалации в районе Идлиба

Международная панорама
3 мая, 17:43 дата обновления: 3 мая, 18:20 UTC+3

Турецкий лидер надеется, что эта зона деэскалации продолжит действовать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным создание зоны деэскалации в районе сирийской провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Идлибе, к сожалению, временами появляются некоторые проблемы. Там была образована "зеленая зона", то есть зона деэскалации. Надеемся и желаем, чтобы эта зона деэскалации продолжала действовать. Сегодня с господином президентом мы на карте обсудили этот вопрос", - сказал Эрдоган.

Ранее президент РФ Владимир Путин также обсудил перспективу создания зон деэскалации с президентом США Дональдом Трампом. Президент США поддержал инициативу о создании подобных зон.

Эрдоган также заявил, что виновные в применении химоружия в Сирии должны быть наказаны.

"Благодаря встречам в Астане мы при первой же возможности должны укрепить перемирие. Но некоторые круги тратят свою энергию на саботирование этого процесса... Очевидным примером является химическая атака, совершенная в Хан-Шейхуне. Такое варварское нападение не должно остаться безнаказанным. Сегодня мы с господином Путиным пришли к согласию: крайне важно, чтобы совершившие нападения были наказаны", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что любое нападение, направленное на нарушение перемирия, не только дестабилизирует ситуацию в регионе, но и подрывает работу стран-гарантов.

"Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится, - "У кого чего болит, тот о том и говорит". Для обеих наших стран Сирия является глубокой кровоточащей раной в течение последних шести лет. Когда в других странах дети играют, радуются приходу весны, восхищаются солнечными днями, ежедневное столкновение сирийских детей со смертью является для нас общим горем, - отметил он. - Как мы можем остаться равнодушными к воплям детей, исходящим из соседней страны? Как можем закрыть глаза на атаки химическим оружием детей, женщин и стариков?".

Борьба с террором

Турция, по словам Эрдогана,   не допустит создания образований, несущих угрозу территориальной целостности и безопасности страны, на границе с Сирией.

"Борьба со всеми террористическими организациями в Сирии важна в отношении будущего страны, выживаемости сирийского народа, а также спокойствия в мире, - подчеркнул он. - Искоренение террористических организаций является нашей общей ответственностью". "Мы не допустим создания на наших южных границах вражеских образований, которые будут грозить территориальной целостности и безопасности страны", - подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что Турция и впредь будет делать все возможное для обеспечения безопасности граждан, а также продолжит работать "с российскими друзьями в борьбе с терроризмом".

Смотрите также

Путин призвал провести тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

Сирия настаивает на проведении расследования предполагаемой химатаки в Идлибе

Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин

США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Идлибе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Российско-турецкие отношения Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
4
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
5
В ЦИК РФ напомнили, что осужденные по тяжким статьям не могут баллотироваться
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама