Эрдоган обсудил с Путиным вопрос создания зоны деэскалации в районе Идлиба

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным создание зоны деэскалации в районе сирийской провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Идлибе, к сожалению, временами появляются некоторые проблемы. Там была образована "зеленая зона", то есть зона деэскалации. Надеемся и желаем, чтобы эта зона деэскалации продолжала действовать. Сегодня с господином президентом мы на карте обсудили этот вопрос", - сказал Эрдоган.

Ранее президент РФ Владимир Путин также обсудил перспективу создания зон деэскалации с президентом США Дональдом Трампом. Президент США поддержал инициативу о создании подобных зон.

Эрдоган также заявил, что виновные в применении химоружия в Сирии должны быть наказаны.

"Благодаря встречам в Астане мы при первой же возможности должны укрепить перемирие. Но некоторые круги тратят свою энергию на саботирование этого процесса... Очевидным примером является химическая атака, совершенная в Хан-Шейхуне. Такое варварское нападение не должно остаться безнаказанным. Сегодня мы с господином Путиным пришли к согласию: крайне важно, чтобы совершившие нападения были наказаны", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что любое нападение, направленное на нарушение перемирия, не только дестабилизирует ситуацию в регионе, но и подрывает работу стран-гарантов.

"Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится, - "У кого чего болит, тот о том и говорит". Для обеих наших стран Сирия является глубокой кровоточащей раной в течение последних шести лет. Когда в других странах дети играют, радуются приходу весны, восхищаются солнечными днями, ежедневное столкновение сирийских детей со смертью является для нас общим горем, - отметил он. - Как мы можем остаться равнодушными к воплям детей, исходящим из соседней страны? Как можем закрыть глаза на атаки химическим оружием детей, женщин и стариков?".

Борьба с террором

Турция, по словам Эрдогана, не допустит создания образований, несущих угрозу территориальной целостности и безопасности страны, на границе с Сирией.

"Борьба со всеми террористическими организациями в Сирии важна в отношении будущего страны, выживаемости сирийского народа, а также спокойствия в мире, - подчеркнул он. - Искоренение террористических организаций является нашей общей ответственностью". "Мы не допустим создания на наших южных границах вражеских образований, которые будут грозить территориальной целостности и безопасности страны", - подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что Турция и впредь будет делать все возможное для обеспечения безопасности граждан, а также продолжит работать "с российскими друзьями в борьбе с терроризмом".