Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына

Международная панорама
3 мая, 18:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, мая. /ТАСС

Соответствующее решение было принято на сессии организации 27 февраля - 3 марта 2017 года, сообщил пресс-секретарь Януковича

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Интерпол удалил сообщение о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, ссылаясь на информацию адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы экс-президента.

"Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола", - сообщил пресс-секретарь на своей странице в Facebook. Тем самым, по его словам, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Януковича имеют "политически мотивированный характер".

"Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск", - добавил пресс-секретарь.

По информации адвокатской организации, решение о прекращении розыска экс-президента и его сына было принято на сессии Интерпола 27 февраля - 3 марта 2017 года.

История обвинений

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января 2017 года разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита ранее настаивала на прекращении специальной заочной процедуры расследования против него и переводе следствия по делу о госизмене в обычный режим.

Кроме того, адвокаты Януковича считают, что передача в суд дела о госизмене против бывшего президента незаконна, поскольку ему так и не вручили уведомление о предъявлении обвинения и сам обвинительный акт, а также отказали в получении от него показаний. После чего произошла передача материалов дела в другой суд.

Оболонский суд Киева 11 апреля 2017 года назначил первое заседание по делу против Януковича по обвинению в госизмене на 4 мая 2017 года. В тот же день действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение Януковича.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
4
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
5
В ЦИК РФ напомнили, что осужденные по тяжким статьям не могут баллотироваться
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама