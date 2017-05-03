Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Интерпол удалил сообщение о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, ссылаясь на информацию адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы экс-президента.

"Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола", - сообщил пресс-секретарь на своей странице в Facebook. Тем самым, по его словам, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Януковича имеют "политически мотивированный характер".

"Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск", - добавил пресс-секретарь.

По информации адвокатской организации, решение о прекращении розыска экс-президента и его сына было принято на сессии Интерпола 27 февраля - 3 марта 2017 года.

История обвинений

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января 2017 года разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита ранее настаивала на прекращении специальной заочной процедуры расследования против него и переводе следствия по делу о госизмене в обычный режим.

Кроме того, адвокаты Януковича считают, что передача в суд дела о госизмене против бывшего президента незаконна, поскольку ему так и не вручили уведомление о предъявлении обвинения и сам обвинительный акт, а также отказали в получении от него показаний. После чего произошла передача материалов дела в другой суд.

Оболонский суд Киева 11 апреля 2017 года назначил первое заседание по делу против Януковича по обвинению в госизмене на 4 мая 2017 года. В тот же день действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение Януковича.