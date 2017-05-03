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Лидер ХАМАС: у Трампа есть историческая возможность найти решение для палестинцев

Международная панорама
3 мая, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Администрация Трампа имеет "больший порог смелости" по сравнению с его предшественниками, отметил Халед Машааль

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель политбюро палестинского движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Халед Машааль заявил, что президент США Дональд Трамп имеет историческую возможность найти справедливое решение для палестинского народа. Об этом лидер ХАМАС заявил в интервью телеканалу CNN.

Ожидается, что в среду президент США Дональд Трамп и палестинский лидер Махмуд Аббас проведут переговоры в Вашингтоне, на которых обсудят возможность возобновления процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

"Это историческая возможность оказать давление на Израиль <...> найти справедливое решение для палестинского народа, - сказал Машааль. - И это будет заслугой цивилизованного мира и американской администрации - остановить тьму, от которой мы страдали в течение многих лет".

Он отметил, что администрация Трампа имеет "больший порог смелости" по сравнению с его предшественниками. "Это моя просьба в адрес администрации Трампа - новой американской администрации - вырваться из неправильных подходов прошлого, которые не приводили к результату. И, возможно, воспользоваться возможностью (новой политической доктрины - прим. ТАСС), представленной ХАМАС", - отметил лидер движения.

В понедельник ХАМАС обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период, из которого исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля. В частности, в своей новой доктрине ХАМАС поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование.

В середине февраля на пресс-конференции Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху поднимался вопрос о том, отвергнута ли теперь идея такого мирного урегулирования, которое предполагало бы сосуществование израильского и палестинского государств. Трамп по этому поводу сказал, что готов согласиться с решением, приемлемым для обеих сторон. "Я смотрю и на два государства, и на одно, и мне нравится то, что нравится обеим сторонам, - сказал он. - Меня и то, и другое устраивает; одно время мне казалось, что решение на основе двух государств проще, но, честно говоря, если Израиль и палестинцы будут довольны, то и я буду рад тому, что им больше нравится".

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