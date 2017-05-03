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Мэй объявила о прекращении деятельности парламента Великобритании

Международная панорама
3 мая, 18:30 дата обновления: 3 мая, 18:33 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьера

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Нынешний состав Палаты общин британского парламента прекратил свою деятельность. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по завершении своего визита к королеве Елизавете II, на встрече с которой был согласован вопрос роспуска нижней палаты парламента в связи с проведением 8 июня досрочных всеобщих выборов.

"Парламент, сформированный в 2015 году, теперь завершил свою деятельность, и через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра", - констатировала глава правительства.

По словам Мэй, кто бы ни победил на предстоящих выборах, тот столкнется с первостепенной задачей достижения наилучшего для Великобритании соглашения по итогам переговоров с властями ЕС об условиях Brexit.

Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в связи с официальным роспуском парламента обвинила Брюссель в попытках повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании.

"Позиция Великобритании в Европе была представлена континентальной прессой в искаженном виде. Переговорная позиция Европейской комиссии ужесточилась. Из уст европейских политиков и официальных лиц прозвучали угрозы", - сказал она.

"Все эти действия были намеренно осуществлены в такой момент, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня", - сказала она.

Несколько дней назад в германской прессе появилась статья, в которой со ссылкой на людей, близких к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, говорилось о том, что он подверг жесткой критике состоявшиеся на прошлой неделе в Лондоне переговоры с Мэй. Как информировала газета FAZ, после встречи в британской столице Юнкер якобы заявил: "Я покидаю Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично, чем когда я сюда входил".

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Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Великобритания
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