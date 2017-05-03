Fox: Иран произвел неудачный запуск крылатой ракеты с борта подводной лодки

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Иран произвел запуск крылатой ракеты с подводной лодки в Ормузском заливе 2 мая, однако потерпел неудачу. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В феврале текущего года Иран провел испытания крылатой ракеты морского базирования "Насир", однако тогда пуск оказался успешным.