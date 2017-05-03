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Трамп заявил о приверженности работать с Израилем и Палестиной для достижения соглашения

Международная панорама
3 мая, 19:30 дата обновления: 3 мая, 19:54 UTC+3

Об этом президент США заявил во время совместного выступления с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Белом доме

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп заявил о приверженности работать с представителями Израиля и Палестины для достижения мирного соглашения между двумя сторонами.

"Я привержен работать с Израилем и палестинцами для достижения мирного соглашения", - отметил он во время совместного выступления с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Белом доме.

Президент также отметил необходимость для палестинских и израильских лидеров найти пути предотвращения насилия. "Я хочу поддержать вас в том, что вы станете палестинским лидером, который впишет свое имя в окончательное... мирное соглашение (между Израилем и Палестиной)", - обратился Трамп к Аббасу.

"Никакое мирное соглашение не может быть навязано Соединенными Штатами или какой-либо другой страной", - также указал хозяин Белого дома.

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