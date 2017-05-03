Европол: ИГ разрабатывает собственную социальную сеть

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Радикальная группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) создает свою собственную социальную сеть. Об этом заявил директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, чьи слова приводит агентство Reuters.

По его словам, новая медиа-платформа была выявлена в ходе спецоперации Европола против экстремизма в интернете на прошлой неделе. "Мы обнаружили, что ИГ создает свою собственную соцсеть, посредством которой радикальные исламисты намерены продвигать свои идеи, - отметил Уэйнрайт, принимающий участие в конференции по безопасности в Лондоне. - Это свидетельствует о том, что по крайне мере некоторые члены группировки продолжают использование инноваций в виртуальной сети".

В ходе операции, проведенной 25-26 апреля, специалисты из Европола совместно с коллегами из Бельгии, Греции, Польши, Португалии и США выявили и ликвидировали более 2 тыс. материалов экстремистского содержания на шести языках на 52 онлайн-платформах.

По мнению Роба Уэйнрайта, создание ИГ своей собственной платформы свидетельствует о том, что службы безопасности различных стран более активно вовлечены в борьбу с экстремизмом в интернете, что значительно осложняет деятельность террористов. "Однако мы по-прежнему находим массу ужасных видео и других материалов", - добавил он.

Кроме того, директор выразил уверенность, что Великобритания и ЕС продолжат сотрудничество в сфере безопасности после выхода Соединенного Королевства из сообщества. Он убежден, что углубление и расширение взаимодействия в этой области находится в интересах обеих сторон.