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Порошенко потребовал от властей Польши реагировать на уничтожение украинских памятников

Международная панорама
3 мая, 19:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, мая. /ТАСС

Президент Украины подчеркнул неприемлемость издевательства над государственными

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с польским президентом Анджеем Дудой осудил демонтаж памятника в Польше в честь Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), потребовав соответствующей реакции от властей этой страны. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовице вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул неприемлемость издевательства над государственными символами Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства" - говорится в сообщении.

Со своей стороны Дуда пообещал, что лично рассмотрит этот инцидент и даст ему надлежащую оценку, чтобы "не допустить подобных рецидивов в будущем", отмечает пресс- служба.

Стороны также достигли договоренности о координации шагов по легализации всех мест захоронений, как на территории Польши, так и польских на Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.

Инцидент в Перемышле

26 апреля в местности Грушовице близ Перемышля (восток Польши) с согласия местных властей был разобран памятник, установленный в честь УПА. По имеющейся информации, сначала памятник разрушили наполовину, а вечером в среду группа "энтузиастов", получив разрешение главы гмины (малая административно-территориальная единица в республике), завершила его демонтаж.

Данные действия польской стороны осудил МИД Украины, назвав произошедшее "откровенной провокацией" в канун 70-й годовщины акции "Висла" с целью отвлечения внимания от этой даты. ("Висла" - военно- административная акция польских вооруженных сил 27-28 апреля 1947 года по переселению граждан других национальностей, преимущественно украинцев, из юго-восточных земель Польши в северные и западные районы страны - прим. ТАСС).

Вместе с тем, Министерство культуры и национального наследия Польши посчитало демонтаж памятника легальным. Ведомство также выразило решительный протест против наличия на территории республики "нелегально установленных памятников УПА, цель которых - прославление преступного формирования, ответственного за убийства тысяч в большинстве своем безоружных польских граждан".

В последствие Украинский институт национальной памяти сообщил о прекращении процедуры легализации польских памятников, установленных на Украине, настаивая на объективном расследовании уничтожения украинских мемориальных комплексов на территории Польши в 2014-2017 годах.

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