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Тиллерсон: США готовы ввести новые санкции в отношении КНДР

Международная панорама
3 мая, 19:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Власти США прибегнут к этой мере в случае, "если выяснится, что действия Северной Кореи оправдывают применение дополнительных санкций"

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США намерены применять односторонние ограничительные меры в отношении иностранных компаний, не соблюдающих режим санкций, который установлен Советом Безопасности ООН против КНДР. Кроме того, Вашингтон готов ужесточить американские санкции в отношении Пхеньяна. С таким предупреждением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, предыдущий американский президент Барак Обама заявил своему сменщику Дональду Трампу, что ядерные и ракетные разработки Пхеньяна станут "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов. "И он был прав", - отметил глава внешнеполитического ведомства США на встрече с подчиненными, которая прошла в открытом режиме.

Согласно изложенной им информации, Вашингтон намерен проводить "кампанию давления" на Пхеньян, причем в настоящее время этот нажим оказывается вполсилы. США решительно призывают другие страны "целиком выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся санкций" в отношении Северной Кореи, подчеркнул Тиллерсон. При этом он утверждал, что до настоящего времени ни одна страна этого не делала.

США будут тщательно следить за соблюдением этих резолюций, продолжал шеф американской дипломатии. "Мы введем в отношении них санкции", - сказал Тиллерсон про иностранные компании и организации, которые, по мнению Вашингтона, не целиком соблюдают решения СБ ООН, затрагивающие КНДР.

Кроме того, американские власти "готовят дополнительные санкции" в отношении Пхеньяна и применят их, "если выяснится, что действия Северной Кореи оправдывают применение дополнительных санкций", подтвердил госсекретарь США.

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