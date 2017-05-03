Трамп заявил о начале переговоров по мирному соглашению между Израилем и Палестиной

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса переговоров, которые могут привести к мирному соглашению между Израилем и Палестиной.

"Мы говорили с Биби (Биньямином) Нетаньяху, со многими влиятельными израильскими лидерами и вашими (палестинскими) влиятельными представителями, многие из них сегодня посетят (торжественный) обед здесь (в Белом доме). Мы начинаем процесс, который, мы надеемся, приведет к миру", - отметил он во время совместного выступления с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что на протяжении всей своей жизни постоянно слышит, что, "возможно, самой сложной сделкой является соглашение между израильтянами и палестинцами". "Посмотрим, сможем ли мы доказать, что это неправда", - заключил он.

В середине февраля на пресс-конференции Трампа и Нетаньяху поднимался вопрос о том, отвергнута ли теперь идея такого мирного урегулирования, которое предполагало бы сосуществование израильского и палестинского государств. Трамп по этому поводу сказал, что готов согласиться с решением, приемлемым для обеих сторон.

Мирное соглашение между Израилем и Палестиной невозможно достичь без ликвидации террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), считает Трамп.

"Мир (между Израилем и Палестиной) также означает поражение ИГ и других террористических группировок. Эти группировки представляют угрозу всем людям, которые дорожат человеческими жизнями", - отметил глава вашингтонской администрации.

Он подчеркнул, что США "продолжат налаживать партнерские отношения с палестинскими силами безопасности, чтобы противостоять терроризму и нанести ему поражение".

"Я также приветствую продолжающуюся координацию между Палестиной и Израилем в области безопасности, - отметил хозяин Белого дома. - Они справляются с этим невероятно хорошо. Я участвовал во встречах, и я был на самом деле очень впечатлен и несколько удивлен тем, как хорошо они строят свои отношения. Они превосходно сотрудничают", - указал Трамп.