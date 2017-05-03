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В казарме франко-германской бригады найдены предметы с символикой нацистов

Международная панорама
3 мая, 20:00 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Вермахт не может служить образцом для вдохновения для Бундесвера

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ПАРИЖ, 3 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Предметы с нацистской символикой обнаружены в одной из казарм франко- германской бригады, дислоцированной близ Страсбурга. Об этом, как информирует агентство AFP, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время осмотра помещений 291-го мотострелкового батальона Бундесвера, который дислоцирован во Франции.

"Вермахт ни в коей мере не может служить образцом для вдохновения для Бундесвера, между ними нет ничего общего, если не считать нескольких редких случаев сопротивления (гитлеризму) в годы войны. И это следует всем запомнить", - сказала министр, посещая помещение столовой германского подразделения. Именно там ранее были обнаружены плакаты Вермахта времен Второй мировой войны, немецкие каски, один образец оружия с изображением свастики, транспаранты и тексты пропагандистских песен и поэм, воспевающих Вермахт.

Ранее в этой же части был выявлен и арестован германский офицер, подозреваемый в намерении совершить на территории Германии теракт исходя из своих ксенофобных воззрений. Он также, как считает следствие, планировал теракт против кого-то из политиков, представляющих левые силы Германии. Министр сообщила, что расследование по данном вопросу ведет германская прокуратура по делам о терроризме. В то же время фон дер Ляйен отметила, что теперь германской армии "следует выяснить, как случилось, что военный с подобными взглядами мог столь долго и беспрепятственно делать карьеру в рядах Бундесвера".

291-й мотострелковый батальон Бундесвера дислоцирован во Франции с 2012 года в соответствии с договоренностью между двумя странами о создании совместной войсковой бригады.

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