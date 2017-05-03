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Президенты Италии и Германии почтили память жертв нацистской расправы на окраине Рима

Международная панорама
3 мая, 20:18 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Штанмайер и Маттарелла возложили венок к памятному камню, установленному на месте, где 24 марта 1944 года состоялась массовая казнь итальянских граждан

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РИМ, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Главы государств Германии и Италии впервые в истории совместно почтили память жертв массовой расправы нацистских карателей в Ардеатинских пещерах.

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Как сообщила канцелярия Квиринальского дворца, федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся с официальным визитом в Италии, и президент Италии Серджо Маттарелла посетили сегодня мемориал на окраине Рима. Ранее немецкие лидеры в 1957 году (президент ФРГ) и в 1991 году (президент объединенной Германии) посещали этот мемориал, но не в сопровождении итальянских коллег.

Штанмайер и Маттарелла возложили венок к памятному камню, установленному на месте, где во время Второй мировой войны состоялась массовая казнь итальянских граждан (в том числе пленных партизан и евреев, взятых в заложники). Трагедия произошла 24 марта 1944 года, когда немецкими оккупационными властями Рима были расстреляны 335 человек. Это была месть за покушение, совершенное членами итальянского Сопротивления на улице Разелла, в результате которого погибли 33 полицейских из полка СС "Боцен".

Президенты почтили память казненных минутой молчания. На церемонии присутствовали министр иностранных дели международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, мэр столицы Вирджиния Раджи, главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи.

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Персоны
Маттарелла, Серджо Штайнмайер, Франк-Вальтер
Темы
Вторая мировая война
Страны
Италия Германия
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