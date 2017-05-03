AP: Пуэрто-Рико объявил о решении реструктурировать свой долг через суд

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Переговоры с кредиторами Пуэрто-Рико не увенчались успехом, поэтому страна будет пытаться добиться реструктуризации долга в $70 млрд через суд. Об этом сообщило сегодня агентство Associated Press (AP).
По его сведениям, федеральная надзорная комиссия одобрила запрос губернатора страны передать дело о задолженности страны в суд.
Пуэрто-Рико оказалось фактически банкротом в результате серьезного экономического кризиса, потрясшего это островное государство, расположенное в Карибском бассейне. Общий объем госдолга страны составляет примерно $70 млрд, который, как признал ранее теперь уже бывший губернатор Алехандро Гарсия Падилья, власти выплачивать не в состоянии. По словам экс-губернатора, страна просит у своих многочисленных кредиторов послаблений, что может подразумевать отсрочку выплат по некоторым задолженностям на срок до пяти лет.
В июле 2016 года Конгресс США принял законопроект по выводу Пуэрто-Рико из кризиса. Он не предполагает предоставления государству финансовых средств, однако является гарантией участия правительства США в урегулировании проблемы долга. В этих целях была также создана специальная федеральная надзорная комиссия под названием Совет по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико, которой предстоит наблюдать за переговорами о реструктуризации задолженности островного государства. Недавно этот Совет утвердил 10-летний план по выводу страны из экономического кризиса.