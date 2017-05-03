Пентагон: в Ракке сосредоточены 3-4 тысячи боевиков ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Около 3-4 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) находятся сейчас в сирийском городе Ракка, который ИГ считает своей "столицей". Об этом сообщил в ходе организованной Министерством обороны США телеконференции из Багдада полковник ВВС США Джон Дорриан, официальный представитель штаба операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"По нашим оценкам, в Ракке находятся от 3 до 4 тысяч боевиков, в том числе тех, кто прибыл из-за рубежа, - сказал он. - Кроме того, там находятся лидеры боевиков различного уровня. Этот город имеет особое значение для противника. Они считают этот город их столицей в Сирии, поэтому так просто они его не отдадут".

По словам представителя Пентагона, для сил коалиции Ракка является "приоритетной целью". "Сейчас проводится операция, нацеленная на то, чтобы изолировать Ракку", - добавил он, подчеркнув при этом, что "настанет момент, когда боевикам и их лидерам будет очень трудно покинуть город".