Мадуро вручил избиркому указ о созыве Конституционной ассамблеи вопреки протесту оппозиции

МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал представителям Национального избирательного совета страны указ о созыве Конституционной ассамблеи. Как сообщила газета El Universal, глава государства лично приехал в штаб-квартиру этого органа в центре Каракаса, чтобы вручить документ.

Ранее Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в конституцию страны. Он заявил, что рабочий класс сформирует ассамблею, которая обеспечит мир в республике и покончит с "фашистским путчем", который, по мнению венесуэльского лидера, осуществляет оппозиция.

В президентском указе отмечается, что в состав Конституционной ассамблеи войдут около 500 человек - из них половину представят местные органы самоуправления, а остальных членов выберут "производственные коллективы", то есть трудящиеся. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент страны, осудила инициативу Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес назвал случившееся "самым тяжелым государственным переворотом в истории Венесуэлы" и призвал народ протестовать против такого решения исполнительной власти.