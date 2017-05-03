Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро вручил избиркому указ о созыве Конституционной ассамблеи вопреки протесту оппозиции

Международная панорама
3 мая, 20:57 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 3, мая. /ТАСС

В президентском указе отмечается, что в состав ассамблеи войдут около 500 человек - из них половину представят местные органы самоуправления, а остальных членов выберут "производственные коллективы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал представителям Национального избирательного совета страны указ о созыве Конституционной ассамблеи. Как сообщила газета El Universal, глава государства лично приехал в штаб-квартиру этого органа в центре Каракаса, чтобы вручить документ.

Ранее Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в конституцию страны. Он заявил, что рабочий класс сформирует ассамблею, которая обеспечит мир в республике и покончит с "фашистским путчем", который, по мнению венесуэльского лидера, осуществляет оппозиция.

В президентском указе отмечается, что в состав Конституционной ассамблеи войдут около 500 человек - из них половину представят местные органы самоуправления, а остальных членов выберут "производственные коллективы", то есть трудящиеся. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент страны, осудила инициативу Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес назвал случившееся "самым тяжелым государственным переворотом в истории Венесуэлы" и призвал народ протестовать против такого решения исполнительной власти.

Смотрите также

Reuters: США готовят законопроект о санкциях против Венесуэлы, которые могут затронуть РФ

Конституционная ассамблея не будет создавать новый основной закон Венесуэлы

США встревожены решением Мадуро созвать Конституционную ассамблею Венесуэлы

В Венесуэле введен запрет на ношение огнестрельного оружия сроком на 180 дней

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
5
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
6
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
7
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
Темы дня
Загрузка...
Реклама