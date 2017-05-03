Тиллерсон: администрация Трампа не будет навязывать американские ценности другим странам

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не собирается навязывать американские ценности другим странам. С таким заверением выступил на прошедшей в открытом режиме встрече с подчиненными госсекретарь Рекс Тиллерсон.

С точки зрения Тиллерсона, США не смогут "добиться целей в сфере национальной безопасности" или обеспечения своих интересов, если будут в диалоге с зарубежными партнерами "ставить условием" принятие американских ценностей.

"Если мы слишком сильно напираем на то, что другие должны принять эти ценности, к которым мы шли на протяжении долгой собственной истории, то это в действительности создает препятствия способности продвигать вперед наши интересы в сфере национальной безопасности, наши экономические интересы", - считает госсекретарь.

Как отметил Тиллерсон, "чрезвычайно важно понимать разницу между политикой и ценностями". В определенных случаях США действительно следует ставить условием политического взаимодействия с партнерами за рубежом принятие ими определенной системы ценностей, убежден шеф американской дипломатии. "Нам следует требовать этого. Но это не означает, что так будут обстоять дела в каждой ситуации", - подчеркнул госсекретарь США.

Он утверждал, что в основе внешней политики нынешнего правительства США в любом случае будут лежать американские "фундаментальные ценности", относящиеся к свободе и правам человека. "(Но) это наши ценности, это не наша политика", - указал Тиллерсон.

По его словам, важно понимать, что "политика может меняться". "Она меняется, она должна меняться. (Тем не менее) наши ценности не меняются", - добавил госсекретарь США.