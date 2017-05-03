Аббас выразил надежду на признание Израилем Палестины

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выразил надежду на признание израильскими властями его страны и заключение между двумя государствами мирного соглашения.

"Мы стремимся и хотим добиться нашей свободы, уважения нашего достоинства и нашего права на самоопределение. И мы также хотим, чтобы Израиль признал Палестину, так же как палестинский народ признает Израиль, - подчеркнул он во время совместного выступления с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. - Для Израиля настало время прекратить оккупацию нашего народа и нашей земли, которая длится 50 лет. Мы - единственный народ в мире, который все еще живет под оккупацией".

Аббас подчеркнул, что "хочет добиться всеобъемлющего и справедливого мира, основанного на представлении о двух государствах". По его словам, столица "палестинского государства в границах 1967 года" должна находится в Восточном Иерусалиме. Президент Палестины отметил, что такой мир "приведет к нормализации отношений между Израилем и арабскими, мусульманскими странами", а также позволит бороться с терроризмом и нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Мы считаем, что способны добиться успеха, - подчеркнул Аббас. - Перед нами открывается новая возможность, новый горизонт, что позволит нам добиться мира".

В середине февраля на пресс-конференции Трампа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поднимался вопрос о том, отвергнута ли теперь идея такого мирного урегулирования, которое предполагало бы сосуществование израильского и палестинского государств. Трамп по этому поводу сказал, что готов согласиться с решением, приемлемым для обеих сторон.