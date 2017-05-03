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ООН: сирийские власти вновь изъяли медикаменты из гуманитарного конвоя

Международная панорама
3 мая, 21:25 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Организация регулярно сообщает о том, что сирийские солдаты изымают из гуманитарных конвоев медикаменты, в первую очередь хирургические инструменты

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ООН, 3 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сирийские власти изъяли лекарства и медицинское оборудование из гуманитарного конвоя, направленного ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца в район Восточная Гута под Дамаском, который контролируется вооруженными группировками. С таким утверждением выступил перед журналистами официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его версии, автоколонна прибыла в осажденный правительственными войсками город Дума во вторник, доставив туда помощь для 35 тысяч человек. Это первый конвой, который ООН и партнерам удалось провести в этот район с 19 октября 2016 года, отметил представитель генсека. "Конвой привез пшеничную муку, питательные добавки и медикаменты, продовольственные наборы, учебные материалы, одежду и другие товары первой необходимости. Некоторые хирургические инструменты, лекарства и медицинское оборудование были изъято или их объемы были сокращены перед загрузкой (конвоя)", - сказал Дюжаррик.

По данным ООН, в Восточной Гуте проживают около 400 тысяч человек. 11 апреля представитель генсека ООН заявил, что сирийские правительственные войска осуществляют блокаду этого района с марта, не пропуская туда коммерческие грузы.

ООН регулярно сообщает о том, что сирийские солдаты изымают медикаменты, в первую очередь хирургические инструменты, из гуманитарных конвоев, направляемых в контролируемые оппозицией районы. Так, в апреле всемирной организации и ее партнерам не удалось доставить предметы гигиены и медикаменты в несколько деревень на севере провинции Хомс.

На заседании Совета Безопасности ООН 27 апреля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила сирийские власти в том, что они перепродают изъятые из конвоев товары, в том числе детское питание, вакцины и антибиотики, на черном рынке. В секретариате всемирной организации информацию о налаженной с ведома правительства Сирии подпольной торговле гуманитарными припасами не подтверждают.

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