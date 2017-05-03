Дочь Рауля Кастро не намерена претендовать на пост главы Кубы

ГАВАНА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Мариэла Кастро, дочь председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, заявила, что не собирается претендовать на пост главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Кандидатами (на высший государственный пост - прим. ТАСС) являются кубинские мужчины и женщины. Я не говорю "мы", потому что я никогда не стану выдвигать свою кандидатуру на столь ответственный пост", - приводит агентство слова дочери кубинского лидера.

85-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту главы государства, который закончится в феврале 2018 года, станет для него последним. Главная интрига состоит в том, кто придет ему на смену. В числе наиболее вероятных преемников называют 57-летнего первого заместителя председателя Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля.

54-летняя Мариэла Кастро является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе. Дочь действующего кубинского лидера является также депутатом Национальной ассамблеи народной власти - однопалатного парламента.

Рауль Кастро был утвержден председателем Госсовета Кубы в 2008 году. На этом посту он сменил своего старшего брата - исторического лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. На второй пятилетний срок Рауль Кастро был переизбран в 2013 году.