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Встреча глав внешнеполитических и военных ведомств США и КНР пройдет в июне

Международная панорама
3 мая, 21:35 дата обновления: 3 мая, 22:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Параллельно готовятся аналогичные встречи, касающиеся двусторонних американо-китайских отношений в сфере экономики и торговли

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США и Китай проведут в июне в американской столице совместные переговоры в формате "два плюс два" - с участием руководителей внешнеполитических и военных ведомств. Об этом сообщил  на встрече с подчиненными, прошедшей в открытом режиме, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"У нас здесь, в Вашингтоне, в июне состоится с нашими коллегами (из Китая) первая встреча (то есть раунд) диалога по дипломатии и безопасности, на котором сопредседателями являемся я с министром (обороны США Джеймсом) Мэттисом", - заявил шеф американской дипломатии. При этом он подчеркнул, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом рассматривает эти предстоящие переговоры "как своего рода приоритет".

Параллельно готовятся аналогичные встречи, касающиеся двусторонних американо-китайских отношений в сфере экономики и торговли и направляемые со стороны США министрами финансов и торговли Стивеном Мнучиным и Уилбуром Россом, отметил Тиллерсон. По его словам, подготовка таких консультаций "также идет полным ходом".

Согласно изложенной Тиллерсоном информации, Вашингтон сейчас использует "новый подход" к отношениям с Пекином, стремясь повысить их уровень, произвести их переоценку, понять, какими они будут "в следующие полвека". "Мне кажется, у нас есть невероятная возможность дать такое определение (отношениям), и как представляется, китайское руководство тоже демонстрирует огромную заинтересованность в том, чтобы сделать то же самое. Оно тоже чувствует, что мы находимся в переломной точке", - сказал госсекретарь США.

Как он рассказал, новая исполнительная ветвь власти США попросила Пекин "сузить сферы (двустороннего) диалога и (одновременно) вывести (его китайских участников) на уровень принятия (политических) решений". "Мы наметили четыре крупные области диалога с Китаем и попросили их подключить лиц, которые отчитываются напрямую перед тем, кто принимает решения - президентом (то есть председателем КНР) Си (Цзиньпином). Пока складывается впечатление, что в этих диалогах будут принимать участие лица на уровне Политбюро (ЦК КПК) и на еще более высоком уровне в правительстве Китая", - указал Тиллерсон.
Он выразил надежду на то, что такое ожидаемое повышение уровня американо-китайского диалога позволит "начать заниматься определенными проблемами и вопросами, которые уже какое-то время находятся на "нейтральной передаче", иными словами, не решаются. 

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