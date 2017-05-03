Глава ФБР: помощница Клинтон отсылала секретные письма своему мужу для распечатки

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ближайшая помощница экс-госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Хума Абедин пересылала содержавшие секретные данные электронные письма своей начальницы своему супругу, отставному конгрессмену Энтони Винеру для их последующей распечатки, злого умысла в ее действиях не было.
Об этом сегодня на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США рассказал директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.
"Каким-то образом, ее (Клинтон) электронные письма пересылались Энтони Винеру, в том числе, секретные. Его бывшая супруга Хума Абедин, похоже, регулярно направляла ему письма, чтобы он их распечатал, и она могла бы затем передать их госсекретарю", - пояснил Коми. "На самом деле, главная проблема для нас во время всего этого расследования заключалась в том, чтобы доказать, что люди в какой-то степени осознавали незаконность своих действий. Это было наше бремя, и мы не смогли это сделать", - добавил он.
В ответ на это сенатор-республиканец и также бывший участник президентской гонки Тед Круз напомнил Коми о принципе "незнание закона не освобождает от ответственности", который закреплен и в американском законодательстве. По словам главы ФБР, в Министерстве юстиции, которому и подчиняется бюро, данное положение трактуют иначе. "На практике это правило подразумевает наличие преступного замысла. Не конкретного намерения (совершить преступление), а именно умысла в целом", - сказал он.
Коми при этом заверил Круза, что если сотрудник ФБР поделится секретной информацией со своей супругой, то он точно будет подвергнут административной ответственности, кроме того, в отношении него могут возбудить уголовное дело.
Менее чем за две недели до президентских выборов Коми уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Клинтон при использовании электронной почты в период ее работы на посту руководителя Госдепартамента с 2009 по 2013 год. Поводом послужили письма, обнаруженные в ноутбуке Винера в ходе другого расследования, они были получены им от Абедин, когда они были еще в браке, о расторжении которого было объявлено в конце августа прошлого года.