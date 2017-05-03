Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ФБР: помощница Клинтон отсылала секретные письма своему мужу для распечатки

Международная панорама
3 мая, 21:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Злого умысла в этих действиях не было, отметил Джеймс Коми

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ФБР Джеймс Коми

Глава ФБР Джеймс Коми

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ближайшая помощница экс-госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Хума Абедин пересылала содержавшие секретные данные электронные письма своей начальницы своему супругу, отставному конгрессмену Энтони Винеру для их последующей распечатки, злого умысла в ее действиях не было.

Об этом сегодня на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США рассказал директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.

"Каким-то образом, ее (Клинтон) электронные письма пересылались Энтони Винеру, в том числе, секретные. Его бывшая супруга Хума Абедин, похоже, регулярно направляла ему письма, чтобы он их распечатал, и она могла бы затем передать их госсекретарю", - пояснил Коми. "На самом деле, главная проблема для нас во время всего этого расследования заключалась в том, чтобы доказать, что люди в какой-то степени осознавали незаконность своих действий. Это было наше бремя, и мы не смогли это сделать", - добавил он.

В ответ на это сенатор-республиканец и также бывший участник президентской гонки Тед Круз напомнил Коми о принципе "незнание закона не освобождает от ответственности", который закреплен и в американском законодательстве. По словам главы ФБР, в Министерстве юстиции, которому и подчиняется бюро, данное положение трактуют иначе. "На практике это правило подразумевает наличие преступного замысла. Не конкретного намерения (совершить преступление), а именно умысла в целом", - сказал он.

Коми при этом заверил Круза, что если сотрудник ФБР поделится секретной информацией со своей супругой, то он точно будет подвергнут административной ответственности, кроме того, в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Менее чем за две недели до президентских выборов Коми уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Клинтон при использовании электронной почты в период ее работы на посту руководителя Госдепартамента с 2009 по 2013 год. Поводом послужили письма, обнаруженные в ноутбуке Винера в ходе другого расследования, они были получены им от Абедин, когда они были еще в браке, о расторжении которого было объявлено в конце августа прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
5
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
6
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
7
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
Темы дня
Загрузка...
Реклама