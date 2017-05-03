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Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон начали теледебаты со взаимных атак

Международная панорама
3 мая, 23:04 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Ле Пен обвинила своего соперника в том, что он является любимцем системы и политических элит, а себя назвала "кандидатом народа"

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© EPA/ERIC FEFERBERG/POOL MAXPPP OUT

ПАРИЖ, 3 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Теледебаты двух кандидатов в президенты Франции, представителя движения "На марше" Эмманюэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен начались с резкой взаимной критики. Об этом свидетельствует трансляция дебатов, ведущаяся четырьмя французскими телеканалами.

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"Совершенно ясно, какой выбор предстоит сделать французам во втором туре - перед ними господин Макрон, кандидат от представителей "дикого капитализма", кандидат от "уберизации" экономики, режима жесткой экономии для страны. Кандидат, который в случае избрания приведет к социальным конфликтам в стране, борьбе всех против всех, уничтожению французских корпораций, продаже Франции по кускам иностранному капиталу", - заявила Марин Ле Пен, которой по жребию выпала возможность открывать дебаты.

"И все это под верховным управлением, как теперь явствует, самого господина Олланда", - добавила представитель "Национального фронта". Она подчеркнула при этом, что Макрон "является любимцем системы и политических элит".

Кандидат народа

"Я же являюсь кандидатом народа, кандидатом той Франции, которую мы так любим, кандидатом ее культуры и ее единства. Я кандидат, который защищает занятость ее населения, защищает ее границы, защищает страну от незаконной иностранной конкуренции, от все более мощных атак исламистского терроризма", - сказала Ле Пен.

Семейство Ле Пенов

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Со своей стороны Эмманюэль Макрон заявил, что "не ожидал от Ле Пен иных слов, поскольку она является достойным наследником Жан-Мари Ле Пена, основателя крайне правой партии Франции, наследником системы, которая процветает за счет многолетнего разжигания ненависти в среде французского народа". "Вот уже сорок в лет в нашей стране представители семейства Ле Пен претендуют на президентскую власть", - отметил Макрон.

Дух поражения

"Ваша программа проникнута духом будущего поражения Франции. То есть под предлогом того, что глобализация является сложным и тяжким процессом, вы призываете закрыть границы страны, выйти из зоны евро и из Европейского союза. Ваша позиция также означает будущее поражение Франции в борьбе против терроризма, которую тем временем будут вести все развитые и демократические страны - однако вы не намерены ее вести. Вы собираетесь, как это было в прошлые времена, ввести жесткий контроль на границах, как будто это решит проблемы", - сказал лидер движения "На марше".

"Вы несете Франции поражение, я же выступаю за успехи и достижения Франции, потому что наша страна и ранее умела добиваться успеха. И сегодня она является пятой в мировом рейтинге экономических держав", - подчеркнул Эмманюэль Макрон. "Франции предстоят огромные перемены, которые я и намерен проводить на президентском посту, стремясь добиться решения существующих проблем", - сказал кандидат.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
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