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Трамп обеспокоен выплатами, перечисляемыми Палестиной заключенным в Израиле террористам

Международная панорама
3 мая, 22:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что Трамп подчеркнул необходимость решения этой проблемы для заключения мирного соглашения между двумя государствами

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность выплатами, которые власти Палестины перечисляют заключенным в Израиле террористам и их семьям. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент выразил обеспокоенность в связи с выплатами находящимся в израильских тюрьмах палестинским заключенным, которые совершили теракты, а также их семьям. Он подчеркнул необходимость решения этой проблемы", - сказал пресс-секретарь. По его словам, глава вашингтонской администрации выразил свою обеспокоенность палестинскому лидеру Махмуду Аббасу на встрече в Белом доме.

Власти Израиля считают, что Палестина выделяет сотни миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Эти средства даже включены в закон о годовом госбюджете, основу которого составляет международная помощь. Такие выплаты, уверены израильские власти, препятствуют заключению мирного соглашения между двумя государствами.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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