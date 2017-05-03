Трамп обеспокоен выплатами, перечисляемыми Палестиной заключенным в Израиле террористам

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность выплатами, которые власти Палестины перечисляют заключенным в Израиле террористам и их семьям. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент выразил обеспокоенность в связи с выплатами находящимся в израильских тюрьмах палестинским заключенным, которые совершили теракты, а также их семьям. Он подчеркнул необходимость решения этой проблемы", - сказал пресс-секретарь. По его словам, глава вашингтонской администрации выразил свою обеспокоенность палестинскому лидеру Махмуду Аббасу на встрече в Белом доме.

Власти Израиля считают, что Палестина выделяет сотни миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Эти средства даже включены в закон о годовом госбюджете, основу которого составляет международная помощь. Такие выплаты, уверены израильские власти, препятствуют заключению мирного соглашения между двумя государствами.