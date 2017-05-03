Fox: Обама мечтал стать таким же успешным бизнесменом, как Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Барак Обама до того, как стать президентом США, мечтал быть таким же успешным предпринимателем, как его нынешний преемник Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News, процитировавший выдержки не изданной рукописи Обамы 25-летней давности.

Как поясняет телеканал, речь идет о времени, когда будущий 44-й президент учился в школе права при Гарвардском университете (1988-91) в штате Массачусетс. Фрагменты рукописи включены в биографию Обамы "Восходящая звезда", которую написал Дэвид Гэрроу и которая выходит в свет 9 мая.

"Американцам свойственна приверженность идеалам личной свободы и свободы в передвижениях, - приводит Fox News выдержки из рукописи. - Глубину этой приверженности для краткости следует отрицать и отнести на счет безосновательного оптимизма обычного американца. Возможно, я еще не Дональд Трамп сейчас, но подождите. Если мне не удастся им стать, это удастся моим детям".

Обама во время предвыборной кампании прошлого года неоднократно называл Трампа недостаточно квалифицированным и недостойным должности президента США. При этом тогда еще глава государства превозносил достоинства экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и вместе с вице-президентом Джозефом Байденом провел в ее поддержку серию митингов. Это, однако, не смогло помешать Трампу одержать убедительную победу над Клинтон на всеобщих выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года.

В итоге демократ, согласно официальным отчетам, набрала в стране в целом почти на 3 млн голосов больше, чем республиканец. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.