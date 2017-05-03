Тиллерсон: цель США в Афганистане - запуск подлинного национального примирения

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация считает своей главной задачей в Афганистане запуск процесса подлинного общенационального примирения. Об этом сообщил на встрече с подчиненными, прошедшей в открытом режиме, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как нам продвинуть свои интересы в Афганистане к легитимному мирному процессу? Вот чего мы добиваемся в Афганистане", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, другой целью в Афганистане является сохранение давления на "террористические сети, которые хотят распространиться до Северной Африки и Центральной Азии". При этом Тиллерсон подчеркнул, что основные задачи США на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии сводятся главным образом к борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и иным "контртеррористическим усилиям".

Шеф американской дипломатии также отметил, что мировое сообщество не должно допустить возрождения ИГ в Африке, превращения определенных районов этого континента в новый "халифат" данной террористической сети.