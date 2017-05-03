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Ле Пен обвинила на дебатах Макрона в сочувствии исламистскому фундаментализму

Международная панорама
3 мая, 23:41 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что не считает предложения Ле Пен о закрытии границ эффективным шагом для борьбы с терроризмом

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ПАРИЖ, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от движения "На марше" Эмманюэль Макрон не имеет четкой программы по борьбе с террористической угрозой и фактически "сочувствует исламскому терроризму". С таким утверждением выступила его соперник по второму туру президентских выборов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во время дебатов в эфире телеканала BFMTV.

"У вас не просто нет программы, у вас есть сочувствие исламистскому фундаментализму", - заявила Ле Пен во время дискуссии по поводу террористической угрозы.

Как подчеркнула лидер "Нацфронта", терроризм является одной из главных проблем, стоящих перед Францией, и в случае избрания президентом, она незамедлительно приступит к борьбе с этой угрозой. "Для этого необходимо восстановить границы, и я немедленно сделаю это, будучи избранной. Затем из страны будут выдворены все лица, на которых заведены досье спецслужб в связи с исламизмом", - сказала она.

"Безопасность и терроризм, - продолжила Ле Пен, - это абсолютно важнейшие вопросы". "При этом они совершенно отсутствуют в вашей программе, у вас совершенно нет никаких предложений", - заметила она, обращаясь к Макрону.

Атакуя своего оппонента, лидер "Нацфронта" также добавила, что считает Макрона опосредованно связанным с кругами, которые косвенно заинтересованы в укреплении радикальных течений во Франции. "Исламизм необходимо искоренить, но вы этого не сделаете, потому что подчинены ему. Они держат вас, и об этом страшно даже говорить, потому что это может иметь серьезные последствия для нашей страны", - убеждена она.

Ответ Макрона

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что не считает предложения Ле Пен о закрытии границ эффективным шагом для борьбы с терроризмом. "Терроризм и террористическая угроза - это приоритет. Я хочу стать президентом Франции, а значит, главнокомандующим войсками, так что защита страны будет моим приоритетом, но главная задача здесь - наладить работу разведки", - сказал он.

Как признал политик, он также предполагает возможность выдворения наиболее опасных элементов, но не согласен с предложением Ле Пен о массовых депортациях потенциальных исламистов. "Некоторых придется выдворить, но я предлагаю хирургический подход, а не глобальный, как у госпожи Ле Пен. Так наши полицейские и жандармы смогут сосредоточиться на тех потенциальных преступных элементах, которые останутся в стране в ограниченном количестве", - отметил Макрон.

Лидер "На марше" также добавил, что при реформе разведслужб намерен сделать особый акцент на улучшение работы в киберпространстве, учитывая, что "террористы сейчас орудуют в основном в интернете", а также создаст "особый штаб при президенте" для мониторинга ситуации с противодействием терроризму. "Закрытие же границ не послужит ничему. В мире существуют страны, которые находятся за пределами Шенгена, контролируют свои границы, но и у них происходят, к сожалению, такие же теракты, как у нас. Более того, напомню, что закрытие границ допускает Шенген, что мы сделали, введя пограничный контроль после терактов в ноябре 2015 года", - заметил он.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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