Палата представителей Конгресса США приняла проект федерального бюджета до 30 сентября

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США сегодня на заседании приняла законопроект о финансировании работы федерального правительства до конца текущего финансового года, который закончится 30 сентября. За данное решение высказались 309 конгрессменов, 118 проголосовали против.
Общий размер бюджета на оставшийся период составит $1,1 трлн. Из них, в частности, $15 млрд предназначены на борьбу с терроризмом, а еще $1,5 млрд - на усиление безопасности на границах. Теперь данный документ должен поддержать Сенат США, причем сделать это нужно до 5 мая, когда истечет срок действия временной резолюции о финансировании деятельности госучреждений.
Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При предыдущем президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост главы государства.