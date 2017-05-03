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Правозащитнице в США грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе

Международная панорама
3 мая, 23:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Аналогичное наказание грозит еще двум активисткам

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Активистка женского правозащитного движения Code Pink ("Код - розовый") Дезире Файруз рассмеялась в январе на слушаниях в Конгрессе США. Теперь ей самой и двум ее подругам грозит за это год тюрьмы. В высоком суде Вашингтона жюри присяжных признало всех трех в нарушении общественного порядка.

Женщины пришли 10 января на слушания по утверждению Джеффа Сешнса новым министром юстиции и генеральным прокурором США в розовых головных уборах и с факелами, как у статуи Свободы, а также с плакатами протеста против расизма и ксенофобии. По их словам, они намеревались таким образом выразить несогласие с назначением Сешнса и вообще с подходом новой администрации США к допуску в страну беженцев. Провоцировать свой арест, как они утверждают, в их намерения не входило.

В начале слушаний представлявший кандидата в министры сенатор Ричард Шелби сказал, что Сешнс известен своей приверженностью принципу равенства всех американцев перед законом. В ответ 61-летняя Файруз пару раз издала некие звуки. Защита ее задним числом говорит, что она не очень громко усмехалась, обвинение - что громко фыркала. Как бы то ни было, ее вместе с подругами вывели из зала заседаний и задержали.

Признать себя виновными и уладить дело миром троица отказалась, требуя суда. Теперь суд состоялся, присяжные вынесли свой вердикт. Дело за приговором судьи. После него, по словам расстроенной правозащитницы, ее адвокат будет думать о том, как лучше обжаловать принятые решения.

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