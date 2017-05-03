Тиллерсон: США надеются, что Европа тоже окажет нажим на власти Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация рассчитывает на то, что союзники и партнеры Вашингтона в Европе вслед за США и многими другими странами Западного полушария окажут давление на власти в Каракасе в связи с острейшим внутриполитическим кризисом в Венесуэле. Об этом сообщил на встрече с подчиненными, прошедшей в открытом режиме, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Складывающуюся в Венесуэле ситуацию он охарактеризовал как "настоящую трагедию". "Но мы надеемся, что, работая с другими, в том числе надеясь на вмешательство других в Европе, мы сможем нарастить обороты в Венесуэле", - сказал шеф американской дипломатии.

Расшатывание демократии?

Как заявил во вторник журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик, Вашингтон глубоко встревожен решением президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею (КА). "У нас есть глубокая обеспокоенность по поводу мотивов (созыва) этой Конституционной ассамблеи", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, новый шаг Мадуро "попирает волю венесуэльского народа и еще больше размывает венесуэльскую демократию".

На взгляд Фицпатрика, в Венесуэле сейчас разворачивается "комплекс взаимосвязанных кризисов - политический, экономический, социальный и гуманитарный". "В политическом плане режим поляризовал общество внутри страны, а на международной арене изолировал себя", - утверждал представитель Госдепартамента США. По его словам, "Венесуэла сегодня действительно находится в очень плохой форме,.. страдает от последствий продолжающихся плохих политических решений, вырабатываемых ее правителями". "Наша обеспокоенность заключается в том, что КА, судя по первоначальным признакам, не принимает форму подлинных усилий, нацеленных на общенациональное примирение, которое сейчас и требуется Венесуэле", - уточнил дипломат.

По его словам, Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Каракас провел "свободные, справедливые и транспарентные выборы в ближайшее время".

О санкциях

Отвечая на вопросы о возможности применения Вашингтоном новых односторонних санкций в отношении Каракаса, Фицпатрик ничего определенного не сказал.

Тем не менее, как пояснил представитель внешнеполитического ведомства, в складывающейся ситуации США в первую очередь будут вместе с партнерами по Западному полушарию вырабатывать "всеобъемлющий региональный подход в ответ на то, чем сейчас занимается правительство Мадуро". Фицпатрик не отрицал, что на таких консультациях США будут ставить вопрос и о возможности введения государствами региона в отношении Венесуэлы "скоординированных санкций, насколько это возможно".

Дискуссии в ОАГ

Фицпатрик также проинформировал о том, что в штаб- квартире Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне "в предстоящие недели состоится специальное заседание министров иностранных дел" региона. На этом совещании, согласно изложенным дипломатом сведениям, намечается обсудить инициированный Венесуэлой выход из ОАГ и "вопрос о Конституционной ассамблее".

Дата этого заседания еще не назначена, и не ясно, каким в точности будет уровень представительства на нем, в том числе Соединенных Штатов, признал Фицпатрик.

События в Венесуэле

Мадуро в понедельник подписал указ о созыве КА. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.

"Я без устали буду добиваться мира через конституционные механизмы, которые есть в моем распоряжении", - сказал глава государства на заседании Совета министров в президентском дворце. По словам Мадуро, члены ассамблеи будут выбираться прямым голосованием граждан. Он добавил, что верит в политическую толерантность, любовь и демократию, однако обвинил оппозицию в том, что она не хочет диалога.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тысячи человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.